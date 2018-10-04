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БЖД запустит новое мобильное приложение: билет можно будет купить в электричке

05.10.2018 — Разное | Новы дзень (Жлобин)  
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БЖД запустит новое мобильное приложение: билет можно будет купить в электричке

У Белорусской железной дороги появится мобильное приложение, сообщает газета "Рэспублiка".

В программе развития БЖД до 2020 года предусмотрен комплекс мероприятий, касающихся работы контакт-центра, создания раздела "Услуги пассажирам", внедрения автоматизированной системы информирования пассажиров о движении поездов, создания навигационно-информационной среды, внедрения унифицированных стандартов поддержки пользователей.

По словам заместителя главного инженера БЖД Геннадия Глевицкого, самыми интересными станут единый раздел "Услуги пассажирам" и одноименное мобильное приложение, которое позволит приобретать билеты на пригородные поезда прямо в электричке во время движения. Раздел объединит расписание, систему продаж билетов и будет содержать всю необходимую для пассажиров информацию. Разработчики обещают простой интерфейс, минимум текста, понятные картинки и навигацию. Раздел и мобильное приложение предполагают презентовать на выставке ТИБО-2019 в мае.

Кроме того, будут активно развиваться все электронные каналы продаж билетов, в том числе агентские продажи, появятся новые формы оплаты и терминалы самообслуживания. В этом году через платежно-справочные терминалы рассчитывают продать уже более 1,3 млн билетов - два года назад эта цифра составляла около 746 тысяч. Заметен и рост онлайн-продаж проездных документов: с 16% от всех проданных билетов в прошлом году до 20% (по прогнозу) в нынешнем. В ближайшие годы БЖД намерено увеличить этот показатель до 50%.

Источник: БЕЛТА.

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У Белорусской железной дороги появится мобильное приложение, сообщает газета "Рэспублiка". В программе развития БЖД до 2020 года предусмотрен комплекс...
 
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