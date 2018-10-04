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В Московском районе в ближайшие месяцы откроют движение по новой улице

05.10.2018 11:30 — Разное | Tut.by  
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В октябре-ноябре планируется открыть движение по новой улице в Московском районе, сообщили агентству «Минск-Новости» в ГП «Управление капитального строительства «Запад».


Фото: "Минск-Новости"

Построенный участок дороги станет продолжением улицы Рафиева в сторону жилой застройки в границах Алибегова — Брыля. Сегодня на перекрестке с Алибегова установлены специальные конструкции, запрещающие въезд. И хотя трасса практически готова, ее нужно передать на дальнейшее обслуживание «Ремавтодору Московского района». Для этого готовится решение Мингорисполкома.

— Фактически здесь проложены две улицы: продолжение Рафиева — это отрезок улицы Ельских, к которому под углом 90° примыкает улица Михайловская, выходящая на улицу Я. Брыля, — рассказывает заместитель директора УКС «Запад» Сергей Талецкий. — Таким образом, сделана трасса вокруг нового жилого массива, который вырос внутри.


Фото: "Минск-Новости"

Улица Ельских — магистраль общегородского значения, которая в перспективе продлится дальше, в сторону микрорайона Михалово-2. Пока же проложен участок длиной 309 метров. Здесь шесть полос для движения (по три в каждом направлении) плюс разделительная. Вместе с тротуарами и зелеными зонами ширина улицы составляет 50 метров, а проезжей части — 24,5 метра.

Улица Михайловская имеет статус дороги районного значения. Построенный и фактически уже открытый участок от улицы Брыля до улицы Ельских, где пока путь заканчивается тупиком, имеет протяженность 472 метра и ширину проезжей части 14 метров. Здесь по две полосы в каждом направлении. Особенность этой дороги в том, что проезжая часть выполнена из бетона.


Фото: "Минск-Новости"

Если улица Михайловская уже используется жителями прилегающего квартала, то улица Ельских пока недоступна для движения.

— Сейчас вдоль нее завершается благоустройство (мощение тротуаров), предполагается открыть движение после передачи объекта районному «Ремавтодору», — уточнил Талецкий.

 
Теги: Минск
 
 
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