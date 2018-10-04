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Фотоконкурс «Мамин труд» запускают профсоюзы Гродненщины ко Дню матери

05.10.2018 — Разное | Свислочская газета  
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Фотоконкурс «Мамин труд» запускают профсоюзы Гродненщины ко Дню матери
Накануне Дня матери, который отмечают в воскресенье 14 октября, профсоюзы Гродненщины совместно с телерадиовещательным каналом «Гродно Плюс» запускают фотоконкурс «Мамин труд». Об этом сообщила заведующий отделом организационной и общественной работы Гродненского областного объединения профсоюзов Елена Квартник.

 

Всем желающим предлагают сделать фото своей работающей мамы и разместить его в социальной сети Instagram под тегом #маминтрудпрофсоюз. Это могут быть фотографии мам, независимо от сферы деятельности и места работы, они должны раскрывать особенности профессии мамы, ее занятия и увлечения в свободное от работы время. Также к участию в фотомарафоне приглашаются бабушки и молодые мамы, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком.

 

«Практически все женщины, задействованные в экономике региона, являются мамами, при этом они не только успешные и востребованные специалисты в своих трудовых коллективах, но и хранительницы домашнего очага, заботливые матери, у которых хватает время и на занятия спортом, и на активную общественную жизнь», — отметила Елена Квартник.

 

На протяжении недели будут отобраны лучшие посты, набравшие наибольшее количество лайков. Свою оценку работ сделает и жюри: будет учитываться качество исполнения фотографии, креативность, содержание поста. Победителя фотоконкурса выберут накануне праздника, от профсоюза ему вручат путевку в профсоюзный санаторий. Свои подарки участникам фотомарафона подготовил и телеканал «Гродно Плюс». Все фотографии разместят в утреннем эфире телеканала, а лучшие из них будут опубликованы в ближайшем выпуске глянцевого журнала «Гродно».

 

Мероприятия, приуроченные к празднику мам, пройдут и во всех первичных профсоюзных организациях региона. Будут организованы встречи с многодетными матерями, детям устроят походы в детские комнаты и на аттракционы. Традиционно пройдет и профсоюзная акция «Поздравим маму вместе», в рамках которой любой желающий сможет абсолютно бесплатно отправить поздравительную открытку своей маме.

 

Пресс-служба Гродненского областного объединения профсоюзов

 
Теги: Гродно
 
 
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Накануне Дня матери, который отмечают в воскресенье 14 октября, профсоюзы Гродненщины совместно с телерадиовещательным каналом «Гродно Плюс» запускают...
 
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