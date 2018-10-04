Фотоконкурс «Мамин труд» запускают профсоюзы Гродненщины ко Дню матери



Накануне Дня матери, который отмечают в воскресенье 14 октября, профсоюзы Гродненщины совместно с телерадиовещательным каналом «Гродно Плюс» запускают фотоконкурс «Мамин труд». Об этом сообщила заведующий отделом организационной и общественной работы Гродненского областного объединения профсоюзов Елена Квартник.

Всем желающим предлагают сделать фото своей работающей мамы и разместить его в социальной сети Instagram под тегом #маминтрудпрофсоюз. Это могут быть фотографии мам, независимо от сферы деятельности и места работы, они должны раскрывать особенности профессии мамы, ее занятия и увлечения в свободное от работы время. Также к участию в фотомарафоне приглашаются бабушки и молодые мамы, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком.

«Практически все женщины, задействованные в экономике региона, являются мамами, при этом они не только успешные и востребованные специалисты в своих трудовых коллективах, но и хранительницы домашнего очага, заботливые матери, у которых хватает время и на занятия спортом, и на активную общественную жизнь», — отметила Елена Квартник.

На протяжении недели будут отобраны лучшие посты, набравшие наибольшее количество лайков. Свою оценку работ сделает и жюри: будет учитываться качество исполнения фотографии, креативность, содержание поста. Победителя фотоконкурса выберут накануне праздника, от профсоюза ему вручат путевку в профсоюзный санаторий. Свои подарки участникам фотомарафона подготовил и телеканал «Гродно Плюс». Все фотографии разместят в утреннем эфире телеканала, а лучшие из них будут опубликованы в ближайшем выпуске глянцевого журнала «Гродно».

Мероприятия, приуроченные к празднику мам, пройдут и во всех первичных профсоюзных организациях региона. Будут организованы встречи с многодетными матерями, детям устроят походы в детские комнаты и на аттракционы. Традиционно пройдет и профсоюзная акция «Поздравим маму вместе», в рамках которой любой желающий сможет абсолютно бесплатно отправить поздравительную открытку своей маме.

Пресс-служба Гродненского областного объединения профсоюзов