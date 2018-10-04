Учение разведподразделений стран ОДКБ завершилось в Казахстане

В Казахстане в пятницу завершилось тактико-специальное учение "Поиск-2018", которое проводилось в рамках ежегодного оперативно-стратегического учения "Боевое братство-2018" Коллективных Сил оперативного реагирования ОДКБ, сообщила пресс-служба Минобороны республики.

"По итогам тактико-специального учения "Поиск-2018" задачи и учебные цели, поставленные руководством вооруженных сил Казахстана, выполнены в полном объеме", - отмечается в распространенной информации.

По данным ведомства, основной целью учения было совместное планирование боевого применения специальных подразделений, сводных разведывательных и боевых органов, их боевое слаживание и практическое применение в горных условиях, днем и ночью, с практическим десантированием и боевой стрельбой, целеуказанием ударной авиации и корректировки огня артиллерии.

"Особенностью проведенного учения на территории Казахстана стало развертывание имеющихся органов управления вооружённых сил Казахстана с включением в состав оперативных групп и подразделений из состава вооружённых сил Армении, Беларуси, Киргизии, России и Таджикистана", - отмечается в сообщении.

Как сообщалось, этапы учения проходили на пяти полигонах и двух учебных центрах Казахстана с привлечением более 3 тыс. военнослужащих и более 500 единиц боевой и специальной техники, включая фронтовую, армейскую, военно-транспортную авиацию, беспилотные летательные аппараты и другую технику, применяемую разведывательными подразделениями вооруженных сил ОДКБ.