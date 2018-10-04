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Светлогорский район живет по законам Китая?

05.10.2018 11:29 — Разное | Партизан  
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В Светлогорске судят экологических активистов. Анатолия Змитровича и Алёну Маслюкову 5 октября ждет новый суд.

Светлогорский район живет по законам Китая?
Светлогорский РОВД внезапно переквалифицировал «участие в несанкционированном мероприятии» в «организацию». Алёну Маслюкову начали судить в 11.30, суд над Анатолием Змитровичем назначен на 14 часов. Правда, А.Змитрович подал ходатайство на имя судьи с просьбой перенести рассмотрение дела, потому что адвокат в назначенное время занят.

24 сентября в Светлогорске прошел флеш-моб против вредных выбросов, которые систематически происходят   при при запуске завода беленой целлюлозы, который превратил жизнь региона в сущий ад. Анатолий Змитрович и Алёна Маслюкова подавали в Светлогорский райисполком заявки на проведение митинга – вертикаль отказала. Тем не менее, горожане самоорганизовались через соцсети и в назначенное время вышли на протест.

Из 200 человек власти «заметили» только Анатолия Змитровича и Алёну Маслюкову, которых судили за участие в несанкционированном мероприятии. Однако на заседании Светлогорского суда не удалось доказать участие обоих (не помогли даже видеозапись, и свидетели, которые не пришли в суд), поэтому судья перенес судебное заседание: планировалось допросить свидетелей, которые докажут участие Змитровича и Маслюковой в акции.

«Мы боремся за чистый воздух, который стал дефицитом в Светлогорске»

- Я получил СМСку, что второго заседания суда не буде, а Светлогорский суд отправляет мое дело в райотдел милиции для “устранения недостатков”. А Светлогорский РОВД сделал финт и переквалифицировал административное дело с части 1 статьи 23.34 КоАП, на часть 2 той же статьи – из участника несанкционированного мероприятия меня превратили в организатора.

Возникает сразу вопрос: каким организатором я могу быть, если суд не доказал мое участие в акции? Более того, появились некие свидетели, которые будут доказывать в  суде, что я являюсь организатором акции.



На самом деле, предполагает Анатолий Змитрович, причина совершенно иная:

- Я являюсь тем человеком, который подает тоже заявки на проведение митингов в Светлогорский райисполком. На все предыдущие заявки (таковых набралось уже четыре) получены отказы: митинг невозможно проводить в месте, определенном райисполкомом, – на стадионе «Бумажник». Определено одно-единственное место, которое всегда занято: то «Властелин села», то футболы… 

Мы подали в райисполком письмо с предложением  – расширить перечень мест, где можно проводить массовые мероприятия – нам дали отказ. Власти сами выталкивают народ на площадь, а виноватыми становятся люди, которые хотят цивилизованно выразить протест. Более того, мы не боремся ни с властью, ни с заводом, – мы боремся за чистый воздух, который стал дефицитом в Светлогорске и окрестностях. 

Цель власти – осудить меня и  Маслюкову как организаторов несанкционированного мероприятия, этим самым, согласно Закона о массовых мероприятиях мы лишаемся права подавать новые заявки в течение года, – убежден Анатолий Змитрович.



Китайская адаптация

- Мы докажем, что на территории Светлогорского района не действует Конституция Республики Беларусь в части свободы собраний, а действует указ президент №391 от 30 августа 2012 года о строительстве завода по производству сульфатной беленой целлюлозы. 

В пункте 3.2 определено: «строительство завода осуществляется поэтапно, параллельно с разработкой, согласованием, экспертизой и утверждением в установленном порядке необходимой проектно-сметной документации на каждый из этапов строительства с одновременным проектированием следующих этапов строительства. При разработке проектной документации на строительство объектов завода разрешается применение технических требований и условий, а также стандартов Китайской Народной Республики». 

Получается, что на территории Светлогорского района действуют законы Китайской народной Республики, а не наша родная Конституция и строительные стандарты Республики Беларусь.

И далее: "генеральным подрядчиком производится необходимая адаптация разработанной проектной документации на строительство объектов завода к нормам и условиям , действующим в РБ…"  Ключевое слово здесь - адаптация. Мы уже все знаем какая “адаптация” к нашим строительным нормам произошла  при прокладке кабеля. Потери составили 50 млн. $. 

Все помнят скандал с прокладкой китайского кабеля, который до сих пор не адаптировали; быть может, в этом строительстве еще много вещей, требующих адаптации? Не даром завод не могут запустить уже два года, а нас тем временем травят вредными выбросами. 

Сегодняшняя ситуация ничем не отличается от 37-го года: власти надо найти врага, подключить НКВД, извините, РОВД (разница всего-то в две буквы), а дальше – по накатанной. Провал информационной кампании по запуску завода власти пытаются переложить на других людей. А провал уже доказан. На одном из собраний так было и сказано : “ Первый пробный пуск был провальный”

Власти пытаются вытолкнуть экологических защитников в  неправовое поле, – ничего не получится, – заключил Анатоли Змитрович.

Хроника

В 2012 году ОАО «Светлогорский целлюлозно-картонный комбинат» и ОАО «Китайская корпорация инжиниринга САМСЕ» приступили к реализации совместного проекта по возведению завода сульфатной беленой целлюлозы. По прогнозам специалистов, новое предприятие будет выпускать до 400 тыс. тонн сульфатной беленой целлюлозы в год и позволит полностью обеспечить целлюлозно-бумажные предприятия страны качественным волокнистым сырьем.

Планировалось запустить завод 31 декабря 2015 года — из-за бракованного кабеля запуск предприятия отложили.

Очередной запуск, назначенный на 7 ноября 2017 года, не состоялся. Правда, о причинах власти предпочли не распространяться.

В марте 2017 года глава «Беллесбумпрома» Юрий Назаров упрекал китайскую компанию САМСЕ в срыве запуска завода в Светлогорске. Одной из причин задержки стали споры вокруг кабельной продукции, которая была забракована беларуской стороной. Недавно местные жители взбунтовались из-за запаха, который издает новый завод.

В ноябре 2017 года Анатолию Змитровичу передали документ: протокол поручений вице-премьера Владимира Семашко об устранении недостатков. В протоколе указаны 11 подпунктов, которые предписывают провести сложные технические работы комплексного плана, на которые, похоже, у работников предприятия просто-напросто не хватит опыта и квалификации. А пункт гласит: «Продлить срок действия разрешения на производство строительно-монтажных работ до 1 ноября 2018 года».

В итоге А.Змитрович пришел к выводу, что завод запустят не ранее ноября 2018 года.

Президентским указом срок реализации инвестиционного проекта по строительству завода сульфатной беленой целлюлозы на базе Светлогорского ЦКК продлен на пять лет — с 2023-го до 2028 года.

 
 
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В Светлогорске судят экологических активистов. Анатолия Змитровича и Алёну Маслюкову 5 октября ждет новый суд.
 
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