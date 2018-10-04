ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Украинский журналист-шпион попросил Лукашенко о помиловании

05.10.2018 11:12 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A
Рассматривается вопрос о помиловании осужденного за шпионаж украинца Павла Шаройко, заявил в пятницу журналистам глава КГБ Валерий Вакульчик.

Украинский журналист-шпион попросил Лукашенко о помиловании
Корреспондент Украинского радио в Беларуси был задержан в прошлом году по подозрению в шпионаже. Сейчас Шаройко отбывает наказание в тюрьме. В Украине его называют «незаконно осужденным». 

"Рассматривается вопрос о помиловании Шаройко", - заявил Вакульчик. Причем, прошение о помиловании формально означает признание вины.

Принимать решение будет Комиссия по помилованию, заявил Вакульчик, хот процедура несколько иная: сначала вопрос рассматривает комиссия, а потом лично Александр Лукашенко. 

Вопрос обмена Шаройко на белоруса Юрия Политико, которого, в свою очередь, обвиняет в шпионаже Украина, по словам Вакульчика, пока не стоит. Более того, глава белорусского КГБ настаивает, что Политико шпионом не был, а на Шаройко есть большая доказательная база. Ранее о непричастности Юрия Политико к шпионским делам заявлял белорусский генпрокурор Александр Конюк.

Павел Шаройко был задержан 25 октября прошлого года и обвинен в шпионаже – сборе данных о российских военных объектах в Беларуси. Суд начался в феврале этого года и был закрытым. Значительно позже оглашения приговора стало известно, что журналиста-шпиона осудили на восемь лет лишения свободы. Сообщалось, что вместе с ним были задержаны несколько граждан Беларуси. Об их судьбе официально не сообщается. По нашей информации, некоторые освобождены.

 
 
Ссылка на источник 44
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Рассматривается вопрос о помиловании осужденного за шпионаж украинца Павла Шаройко, заявил в пятницу журналистам глава КГБ Валерий Вакульчик.
 
Новости дня
Новости разные
 
В Шумилинском районе из-за вспышки мазута пострадал рабочий
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

04.10.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Полоцка
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
05.10.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Гарадоцкi веснiк
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика