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Украинский журналист-шпион попросил Лукашенко о помиловании
Рассматривается вопрос о помиловании осужденного за шпионаж украинца Павла Шаройко, заявил в пятницу журналистам глава КГБ Валерий Вакульчик.
Корреспондент Украинского радио в Беларуси был задержан в прошлом году по подозрению в шпионаже. Сейчас Шаройко отбывает наказание в тюрьме. В Украине его называют «незаконно осужденным».
"Рассматривается вопрос о помиловании Шаройко", - заявил Вакульчик. Причем, прошение о помиловании формально означает признание вины.
Принимать решение будет Комиссия по помилованию, заявил Вакульчик, хот процедура несколько иная: сначала вопрос рассматривает комиссия, а потом лично Александр Лукашенко.
Вопрос обмена Шаройко на белоруса Юрия Политико, которого, в свою очередь, обвиняет в шпионаже Украина, по словам Вакульчика, пока не стоит. Более того, глава белорусского КГБ настаивает, что Политико шпионом не был, а на Шаройко есть большая доказательная база. Ранее о непричастности Юрия Политико к шпионским делам заявлял белорусский генпрокурор Александр Конюк.
Павел Шаройко был задержан 25 октября прошлого года и обвинен в шпионаже – сборе данных о российских военных объектах в Беларуси. Суд начался в феврале этого года и был закрытым. Значительно позже оглашения приговора стало известно, что журналиста-шпиона осудили на восемь лет лишения свободы. Сообщалось, что вместе с ним были задержаны несколько граждан Беларуси. Об их судьбе официально не сообщается. По нашей информации, некоторые освобождены.
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Рассматривается вопрос о помиловании осужденного за шпионаж украинца Павла Шаройко, заявил в пятницу журналистам глава КГБ Валерий Вакульчик.
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