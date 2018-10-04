Украинский журналист-шпион попросил Лукашенко о помиловании

Корреспондент Украинского радио в Беларуси был задержан в прошлом году по подозрению в шпионаже. Сейчас Шаройко отбывает наказание в тюрьме. В Украине его называют «незаконно осужденным».





"Рассматривается вопрос о помиловании Шаройко", - заявил Вакульчик. Причем, прошение о помиловании формально означает признание вины.





Принимать решение будет Комиссия по помилованию, заявил Вакульчик, хот процедура несколько иная: сначала вопрос рассматривает комиссия, а потом лично Александр Лукашенко.





Вопрос обмена Шаройко на белоруса Юрия Политико, которого, в свою очередь, обвиняет в шпионаже Украина, по словам Вакульчика, пока не стоит. Более того, глава белорусского КГБ настаивает, что Политико шпионом не был, а на Шаройко есть большая доказательная база. Ранее о непричастности Юрия Политико к шпионским делам заявлял белорусский генпрокурор Александр Конюк.





Павел Шаройко был задержан 25 октября прошлого года и обвинен в шпионаже – сборе данных о российских военных объектах в Беларуси. Суд начался в феврале этого года и был закрытым. Значительно позже оглашения приговора стало известно, что журналиста-шпиона осудили на восемь лет лишения свободы. Сообщалось, что вместе с ним были задержаны несколько граждан Беларуси. Об их судьбе официально не сообщается. По нашей информации, некоторые освобождены.