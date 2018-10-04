Соглашение о границе с Чечней вызвало многотысячные протесты в Ингушетии

Участники митинга объявили его бессрочным и намерены добиваться отставки главы республики Юнус-Бека Евкурова и премьера Зелимхана Евлоева. Они, по мнению участников акции, виноваты «в фальсификации результатов голосования в парламенте».













За утверждение документа, согласно официальной информации, проголосовали 17 из присутствовавших 25 депутатов. Попытка властей «поговорить с народом» едва не закончилась трагедией: охране Евкурова пришлось выстрелить в воздух, чтобы оттеснить напиравшую на главу региона толпу.





«Мы ожидали, что большая часть депутатов отвергнет соглашение с Чечней об административной границе,— сообщил “Ъ” находящийся среди митингующих один из активистов ингушской оппозиции Батыр Богатырев.— Если быть точнее, 15 из 24 депутатов, которые присутствовали на заседании, по нашей информации, собирались голосовать против принятия документа.





Однако нас обманули. Результаты голосования подтасовали. И сделано это, мы уверены, под нажимом главы республики Юнус-Бека Евкурова. По состоянию дел на середину 4 октября никто из депутатов не заявлял о том, что его голосование было искажено».





Тем не менее информация о том, что 17 из 25 депутатов поддержали соглашение, вызвала резкий всплеск эмоций у митингующих. Они потребовали предъявить протоколы подсчета голосов и обнародовать имена депутатов, проголосовавших за. Часть митингующих попыталась прорвать кордон полицейских и пройти в здание парламента, чтобы «посмотреть в глаза тем, кто предал народ».





В это время к протестующим вышли глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров и премьер республики Зелимхан Евлоев. Однако им не удалось успокоить митингующих, наоборот, ситуация накалилась и едва не вышла из-под контроля. По словам одного из участников митинга, кто-то из толпы кинул в чиновников пластиковой бутылкой с водой, а премьера «даже ударили по шее».





После чего сопровождавшим чиновников охранникам пришлось выстрелить в воздух, чтобы оттеснить напиравшую толпу.





Участники митинга утверждают, что их собралось несколько десятков тысяч, по версии МВД — не более 3–4 тыс. В правоохранительных органах Ингушетии считают, что среди участников акции есть люди, которые попытались спровоцировать кровопролитие.





«Только благодаря исключительной выдержке сотрудников службы безопасности главы республики удалось избежать трагедии»,— отметил собеседник “Ъ” из МВД республики. Он заверил, что «провокаторы будут выявлены и наказаны в соответствии с законом».





Следует отметить, что в ожидании протестных акций ингушские власти приняли серьезные меры для охраны общественного порядка. С утра все дороги, которые ведут в Магас, патрулировались усиленными нарядами полиции, а въезд в город закрыт. А на самой площади у комплекса правительственных зданий, где с утра начали собираться люди, на помощь местной полиции вывели бойцов Росгвардии.





Помимо всего прочего в Магасе ограничили действие мобильного интернета, с серьезными помехами работала также сотовая связь.

Протестные акции в Ингушетии начались 25 сентября в административном центре Сунженского района. В тот день несколько десятков местных жителей, устроив возле здания районной администрации несанкционированный митинг, заявили о том, что не допустят передачи властями республики части земель соседней Чечне.





На следующий день противники изменения административной границы собрались в Магасе, куда для подписания соглашения об административной границе с Ингушетией приехал глава Чечни Рамзан Кадыров. Однако протесты не помешали главам Чечни и Ингушетии подписать документ, согласно которому, по словам господина Евкурова, установили границу по устоявшейся с момента самостоятельности Ингушетии.





Пограничный спор возник в 1992 году — после распада Чечено-Ингушетии на две республики. Речь шла о расположенном между двумя республиками Сунженском районе, который власти каждой из республик считали своим.





Ситуация осложнялась тем, что власти Ичкерии рассматривали границу с Ингушетией как государственную, а Россию причисляли к иностранным государствам. Тогда назревающий спор был решен полюбовно. В Сунженском районе были учреждены две администрации — чеченская и ингушская, в подчинении каждой из которых были населенные пункты, заселенные чеченцами и ингушами.





В 2012 году вопрос о разграничении территории между Чечней и Ингушетией начал обсуждаться вновь с подачи главы Чечни Рамзана Кадырова. Он обвинил ингушские власти в том, что они, пользуясь отсутствием административной границы между республиками, в одностороннем порядке захватили «исконно чеченские земли» в районе населенного пункта Горагорское (на границе Малгобекского района).





Глава Чечни тогда пообещал вынести вопрос на федеральный уровень. Затем каждая из республик представила в Москву свои предложения по установлению административной границы, и на их основе она была зафиксирована в недавнем соглашении, которое и утвердили парламенты обоих республик.





«Принятое решение (о границе.— “Ъ”) соответствует интересам нашей республики, интересам ее мирного существования и добрососедства… Я благодарен руководству Чечни за то, что они нашли в себе силы, как и мы, сесть за стол, принять решение. Я и мой коллега Рамзан Кадыров как главы, наши команды на этом этапе будем подвергаться критике теми, кто не понимает масштабности данного решения»,— так написал Евкуров в своем профиле в Instagram.





«Ингуши в подавляющем большинстве против этой сделки и будут добиваться отмены соглашение с Чечней»,— заявил “Ъ” один из лидеров ингушской оппозиции, сопредседатель Мехк кхел ( Совета старейшин) Сираждин Султыгов.





По его словам, митинг в Магасе «будет стоять до победного конца». «Первым делом народ будет добиваться отмены соглашения с Чечней, а уже потом — отставки главы республики Евкурова»,— уточнил Султыгов.