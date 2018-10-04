Почему Беларуси позарез нужен кредит МВФ и как это связано с президентскими выборами





С белорусской стороны в рабочей встрече также приняли участие председатель правления Национального банка Беларуси Павел Каллаур, министр финансов Максим Ермолович и министр экономики Дмитрий Крутой.





В ходе рабочей встречи премьер-министр Беларуси Сергей Румас выразил надежду, что предстоящие ежегодные консультации по статье IV Устава МВФ станут хорошим поводом «освежить» повестку дня диалога между белорусским правительством и фондом.





Ранее на прошлой неделе министр финансов Максим Ермолович в интервью Reuters заявил о том, что Беларусь в 2020 г. рассчитывает возобновить прерванные больше года назад переговоры с МВФ о новом кредите.





Таким образом, в настоящее время правительство и Национальный банк Беларуси заинтересованы в поддержании конструктивного диалога с МВФ с перспективой возобновления кредитования со стороны фонда в 2020 г.





На наш взгляд, потребность в привлечении нового кредита МВФ возрастает в связи с налоговым маневром в нефтяной отрасли России в 2019-2024 гг. В данном случае новый кредит фонда можно рассматривать в качестве дополнительного инструмента, который позволит в определенной мере сгладить негативные последствия налогового маневра.





Так, поэтапное проведение налогового маневра в России способствует существенному падению поступлений в государственный бюджет Беларуси в форме акцизов и экспортных пошлин на нефтепродукты. Причем выплачиваемая Россией компенсация негативных последствий налогового маневра не в полной мере покрывает указанные экономические потери Беларуси.





К слову, по данным Министерства финансов Беларуси, дополнительные поступления иных безвозмездных поступлений в государственный бюджет в 2017 г. составили BYN919 млн. Такое существенное увеличение иных безвозмездных поступлений связано с тем, что Россия в прошедшем году перечисляла в бюджет Беларуси в качестве компенсации экспортные пошлины на сырую нефть в рамках достигнутых договоренностей в нефтегазовой сфере.





По данным платежного баланса, с учетом распределения ввозных таможенных пошлин между государствами – членами Евразийского экономического союза Россия в 2017 г. перечислила правительству Беларуси текущие трансферты на общую сумму USD1,188 млрд против USD597,3 млн в 2016 г.





В первом полугодии 2018 г. Россия с учетом распределения ввозных таможенных пошлин между государствами ЕАЭС перечислила белорусскому правительству текущие трансферты в размере USD786,2 млн, что на USD457,2 млн (или в 2,4 раза) больше, чем в первом полугодии 2017 г. В данном случае увеличение показателя в текущем году среди прочего обусловлено повышением экспортных пошлин на сырую нефть на фоне роста цен на нефть на международном рынке.





На данный момент сведения о прогнозируемой динамике ежегодной компенсации со стороны России в 2019-2024 гг., к сожалению, неизвестны. Однако с определенной долей вероятности можно предположить, что при прочих равных условиях с каждым годом покрытие экономических потерь Беларуси за счет выплаты компенсации от правительства России будет уменьшаться, как за счет возможного уменьшения самого размера компенсации, так и по причине ежегодного увеличения экономических потерь в абсолютном выражении.





В целом решение вопроса с выплатой компенсации от российского правительства, судя по всему, будет увязываться с решением отдельных вопросов, связанных с дальнейшим углублением экономической, политической и военной интеграции Беларуси в формате "союзного государства" Беларуси и России, Евразийского экономического союза и Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).





Таким образом, на фоне налогового маневра Беларусь вынуждена вести более активную работу в части привлечения новых внешних заимствований (включая кредиты международных финансовых организаций).





При этом привлечение нового кредита МВФ позволит диверсифицировать географическую и валютную структуру внешнего государственного долга страны, а также в определенной мере будет способствовать снижению кредитной зависимости Беларуси от основного иностранного кредитора – России (включая подконтрольный ей Евразийский фонд стабилизации и развития).





В конечном счете, можно предположить, что гипотетически переговоры о новом кредите МВФ могут завершиться уже после президентских выборов в Беларуси. Соответственно, этот аспект может повлиять на назначение даты ближайших президентских выборов в стране.





По расчетам BusinessForecast.by на основе данных МВФ, по состоянию на 27 сентября 2018 г. МВФ зарезервировал в рамках 35 кредитных соглашений USD196,9 млрд для финансирования программ в других государствах (в том числе USD17,3 млрд для финансирования программы Extended Fund Facility в Украине).





При этом по состоянию на 2 октября 2018 г. остаток задолженности государств по основному долгу кредитов МВФ составляет USD77 млрд, в том числе остаток задолженности Аргентины – USD14,8 млрд, Греции – USD11,7 млрд, Украины – USD10,3 млрд, Египта – USD8 млрд, Пакистана – USD5,9 млрд, Португалии – USD5,4 млрд, Ирака – USD3,3 млрд, Туниса – USD2 млрд, Кот-д`Ивуара – USD1,3 млрд, Ганы – USD1 млрд.





Сотрудничество с Всемирным банком расширяется





Премьер-министр Беларуси Сергей Румас 2 октября 2018 г. встретился с делегацией Всемирного банка во главе с региональным директором Всемирного банка по Беларуси, Молдове и Украине Сату Кристиной Кахконен. С белорусской стороны в рабочей встрече также приняли участие министр финансов Максим Ермолович и министр экономики Дмитрий Крутой.





Глава белорусского правительства рассчитывает на расширение сотрудничества с Всемирным банком в части консультаций и финансовой поддержки банком экономических преобразований в стране. В данном случае не исключено, что правительство Беларуси рассчитывает привлечь новый займ Всемирного банка на цели политики развития (Development Policy Loan, DPL).





Общий портфель проектов Всемирного банка за все время работы в Беларуси составляет более USD1,7 млрд.





Размер текущей кредитной линии Всемирного банка для Беларуси по состоянию на 31 августа 2018 г. составляет USD820,114 млн, в том числе выделенные кредиты – USD408,315 млн, нераспределенные средства (невыбранный остаток) – USD411,399 млн. Остаток задолженности Беларуси по кредитам Всемирного банка по состоянию на 31 августа 2018 г. составляет USD408,315 млн.





Дорога к займам AIIB открыта





Палата представителей Национального собрания Беларуси 2 октября 2018 г. приняла закон «О ратификации Статей Соглашения Азиатского банка инфраструктурных инвестиций».





Объем уставного капитала Азиатского банка инфраструктурных инвестиций (Asian Infrastructure Investment Bank, AIIB) составляет USD100 млрд. По сути, банк является конкурентом Международного валютного фонда, Всемирного банка и других международных финансовых организаций.





Беларуси предстоит подписаться на 641 акцию банка стоимостью USD64,1 млн. Доля Беларуси в капитале банка составит около 0,06% от общего количества акций. Оплачиваемая часть капитала составляет 20%, или 128 акций на сумму USD12,8 млн. Платежи будут осуществляться пятью равными ежегодными взносами, каждый в размере USD2,56 млн. Первый платеж запланирован до конца текущего года.





Участие Беларуси в капитале банка позволит привлечь займы для финансирования инвестиционных и инфраструктурных проектов на территории страны в рамках глобальной инициативы Китая «Один пояс, Один Путь» (включая проекты в Китайско-Белорусском индустриальном парке «Великий камень»).





К слову, в следующем году также ожидается размещение дебютного выпуска панда-бондов Беларуси на внутреннем рынке Китая на сумму до USD500 млн в эквиваленте.





Напряженный график платежей по внешнему долгу государства





В целом график платежей по внешнему государственному долгу Беларуси сохраняется достаточно напряженным, что не может не беспокоить.





Так, график предстоящих платежей по внешнему государственному долгу Беларуси по состоянию на 1 июля 2018 г. включает платежи по основному долгу и процентам на общую сумму USD23,622 млрд, в том числе платежи со сроками:





до 30 дней – USD259,2 млн;





от 31 дня до 90 дней – USD374,3 млн;





от 91 дня до 180 дней – USD344 млн;





от 181 дня до 270 дней – USD864,1 млн;





от 271 дня до 1 года (включительно) – USD343,7 млн;





от 1 года до 18 месяцев (включительно) – USD1,180 млрд;





от 18 месяцев до 2 лет (включительно) – USD1,240 млрд;





от 2 лет до 5 лет (включительно) – USD9,093 млрд;





более 5 лет – USD9,920 млрд;





срок не установлен (относятся обязательства по корреспондентским счетам, текущим счетам, вкладам «до востребования», просроченный долг и прочая задолженность кредиторам, по которым сроки возврата не установлены) – USD3,8 млн.





Кроме того, следует учитывать, что совокупная долговая нагрузка государства связана с обслуживанием и погашением обязательств органов госуправления, органов денежно-кредитного регулирования, а также государственных банков и предприятий, в уставных фондах которых доля государственной собственности составляет более 50%.





Так, внешний долг государственного сектора в расширенном определении и внешний долг частного сектора, гарантированный государством, в первом полугодии 2018 г. уменьшился на USD269,9 млн (или на 1,1%) до USD24,705 млрд на 1 июля, что составляет 62,9% совокупного внешнего долга резидентов Беларуси.