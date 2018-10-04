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9 октября можно будет купить билетные пакеты на домашние матчи БАТЭ с "Челси" и "Види"
9 октября начнутся продажи билетных пакетов на оставшиеся домашние поединки БАТЭ в групповом раунде Лиги Европы,
Эти билетные пакеты можно приобрести на стадионе «Борисов-Арена» и в минском офисе компании Ticketpro (ул. Машерова, 25, холл 1-го этажа), а их стоимость составит:
высшая категория — 140 рублей (110 на «Челси» + 30 на «Види»);
1-я — 115 рублей (90+25);
2-я — 85 рублей (65+20);
3-я — 65 рублей (50+15).
Реализация одиночных билетов на матч БАТЭ с «Челси» будет осуществляться не позднее чем за три дня до даты проведения этого противостояния.
Напомним, что после двух туров БАТЭ с тремя очками идет на третьем месте. У греческого ПАОКА также три балла, но лучше разница по забитым и пропущенным мячам. «Челси» возглавляет нашу группу, «Види» очков пока не заработал.
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Матчи пройдут 8 и 29 ноября
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