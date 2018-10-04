9 октября начнутся продажи билетных пакетов на оставшиеся домашние поединки БАТЭ в групповом раунде Лиги Европы, сообщает пресс-служба клуба . 8 ноября состоится игра с английским «Челси», а 29 ноября борисовчане сразятся с венгерским «Види». Начало обеих игр на «Борисов-Арене» — в 20.55.



После двух туров в Лиге Европы у БАТЭ одна победа и одно поражение. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Эти билетные пакеты можно приобрести на стадионе «Борисов-Арена» и в минском офисе компании Ticketpro (ул. Машерова, 25, холл 1-го этажа), а их стоимость составит:

высшая категория — 140 рублей (110 на «Челси» + 30 на «Види»);

1-я — 115 рублей (90+25);

2-я — 85 рублей (65+20);

3-я — 65 рублей (50+15).

Реализация одиночных билетов на матч БАТЭ с «Челси» будет осуществляться не позднее чем за три дня до даты проведения этого противостояния.

Напомним, что после двух туров БАТЭ с тремя очками идет на третьем месте. У греческого ПАОКА также три балла, но лучше разница по забитым и пропущенным мячам. «Челси» возглавляет нашу группу, «Види» очков пока не заработал.



