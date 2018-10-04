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Хоккеисты "Юности" одержали 11-ю победу подряд в чемпионате Беларуси

05.10.2018 11:43 — Разное | Tut.by  
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В очередном туре чемпионата Беларуси по хоккею лидер экстралиги «А» минская «Юность» по-прежнему идет без потерь, одержав со старта турнира уже 11-ю победу подряд.


Фото: hcgomel.by

4 октября в Гомеле минчане взяли верх над одним из ближайших преследователей. Причем до середины матча «Юность» уступала со счетом 0:2.

«Гомель» — «Юность-Минск» — 3:6 (2:0, 0:3, 1:3) (Ревенко, 1, Жидких, 10, в большинстве, Еронов, 51, в большинстве — Дрозд, 30, в большинстве, Лопачук, 35, в большинстве, Антонов, 36, в меньшинстве, Лопачук, 56, Стефанович, 53, Стефанович, 60).

Ближайший преследователь «Юности» солигорский «Шахтер» продлил свою победную серию до 5 матчей. Горняки со старта чемпионата проиграли всего два раза, и оба поражения потерпели от «Юности».

«Шахтер-Солигорск» — «Металлург-Жлобин» — 4:2 (2:0, 1:1, 1:1) (Демков, 8, в большинстве, Бовбель, 11, А. Буйницкий, 31, в большинстве, Горбунов, 41 — Егоров, 24, в большинстве, Кунцевич, 53, в большинстве).

Еще в одном матче тура молодечненские динамовцы уверенно разобрались с «Лидой», причем на экваторе матча счет был уже 6:0. Таким образом, хозяева взяли реванш за сентябрьское поражение в Лиде (3:5).

«Динамо-Молодечно» — «Лида» — 7:3 (3:0, 3:2, 1:1) (Кучкин, 4, Лисичкин, 10, Дурнов, 12, Амброжейчик, 27, Белевич, 27, Журня, 31, Кучкин, 50 — Черников, 33, Харытинский, 39, Кирпиченок, 56, в большинстве 5 на 3).

Чемпион Беларуси двух минувших лет гродненский «Неман» свой матч проводил 3 октября, не без труда сломив сопротивление молодежной сборной Беларуси.

Беларусь-U20 — «Неман» Гродно — 0:1 (0:0, 0:0, 0:1) (Малиновский, 51, в большинстве).

«Неман» сумел распечатать ворота «молодежки» лишь однажды, реализовав большинство только в середине третьего периода.


Фото: hockey.by

Бомбардиры: А. Антонов («Юность») — 16 (2+14), М. Стефанович («Юность») — 14 (9+5), А. Жидких («Гомель») — 14 (6+8), Н. Ремезов («Неман») — 13 (7+6), Э. Гринь («Юность») — 13 (5+8).

В дивизионе «Б» экстралиги 3−4 октября прошли три матча:

«Витебск» — «Брест» — 3:4 Б (2:2, 1:0, 0:1, 0:0, 0:1).

Беларусь-U18 — «Барановичи» — 0:2 (0:2, 0:0, 0:0).

«Локомотив-Орша» — «Пинские ястребы» — 3:4 Б (2:0, 0:1, 1:2, 0:0, 0:1).


Фото: hockey.by

Бомбардиры: Д. Донской («Пинские ястребы») — 14 (6+8), В. Спиридонов («Могилев») — 9 (5+4), В. Агеев («Пинские ястребы») — 9 (4+5), Р. Касков («Локомотив-Орша») — 9 (4+5), А. Васько («Могилев») — 9 (2+7).

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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В очередном туре чемпионата Беларуси по хоккею лидер экстралиги "А" минская "Юность" по-прежнему идет без потерь, одержав со старта турнира уже 11-ю победу подряд.
 
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