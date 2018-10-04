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Хоккеисты "Юности" одержали 11-ю победу подряд в чемпионате Беларуси
В очередном туре чемпионата Беларуси по хоккею лидер экстралиги «А» минская «Юность» по-прежнему идет без потерь, одержав со старта турнира уже 11-ю победу подряд.
4 октября в Гомеле минчане взяли верх над одним из ближайших преследователей. Причем до середины матча «Юность» уступала со счетом 0:2.
Ближайший преследователь «Юности» солигорский «Шахтер» продлил свою победную серию до 5 матчей. Горняки со старта чемпионата проиграли всего два раза, и оба поражения потерпели от «Юности».
Еще в одном матче тура молодечненские динамовцы уверенно разобрались с «Лидой», причем на экваторе матча счет был уже 6:0. Таким образом, хозяева взяли реванш за сентябрьское поражение в Лиде (3:5).
Чемпион Беларуси двух минувших лет гродненский «Неман» свой матч проводил 3 октября, не без труда сломив сопротивление молодежной сборной Беларуси.
«Неман» сумел распечатать ворота «молодежки» лишь однажды, реализовав большинство только в середине третьего периода.
Бомбардиры: А. Антонов («Юность») — 16 (2+14), М. Стефанович («Юность») — 14 (9+5), А. Жидких («Гомель») — 14 (6+8), Н. Ремезов («Неман») — 13 (7+6), Э. Гринь («Юность») — 13 (5+8).
В дивизионе «Б» экстралиги 3−4 октября прошли три матча:
Бомбардиры: Д. Донской («Пинские ястребы») — 14 (6+8), В. Спиридонов («Могилев») — 9 (5+4), В. Агеев («Пинские ястребы») — 9 (4+5), Р. Касков («Локомотив-Орша») — 9 (4+5), А. Васько («Могилев») — 9 (2+7).
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В очередном туре чемпионата Беларуси по хоккею лидер экстралиги "А" минская "Юность" по-прежнему идет без потерь, одержав со старта турнира уже 11-ю победу подряд.
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