С Днем учителя! С праздником!

Уважаемые учителя, работники и ветераны педагогического труда Ивацевиччины! Примите самые теплые поздравления с вашим профессиональным праздником – Днем учителя!

В этот день мы чествуем людей, посвятивших свою жизнь будущему нашей страны, поскольку именно учителя выполняют нелегкую, но крайне почетную и благодарную миссию – воспитание и обучение молодого поколения страны. Именно от учителя, его профессиональных и человеческих качеств во многом зависит судьба учеников, завтрашний день Беларуси.

Благодаря вашему профессионализму, терпению, любви к своему делу и детям раскрываются и реализуются способности учеников. Вы помогаете им определить свое будущее призвание, найти себя и реализовать в профессии.

Учителя Ивацевичского района всегда высоко держали свою профессиональную планку, успешно шли и продолжают идти в ногу со временем, внедряя инновационные образовательные технологии, постоянно работают над повышением качества образования, преумножают традиции отечественной педагогической школы, готовят победителей олимпиад и конкурсов, сохраняют престиж профессии. Главный результат вашего труда – выпускники, интересные и неординарно мыслящие юные граждане нашей страны.

Особые слова признательности ветеранам педагогического труда, внесшим весомый вклад в развитие системы образования Ивацевичского района. Желаем всем крепкого здоровья, семейного благополучия, творческих успехов, благодарных и целеустремленных учеников. С Днем учителя!

Районный исполнительный комитет.

Президиум районного Совета депутатов.

ХХХ

Віншуем з узнагародамі!

За шматгадовую добрасумленную працу ў сістэме адукацыі і ў сувязі з прафесійным святам – Днём настаўніка – Граматай раённага выканаўчага камітэта ўзнагароджаны:

Бурвін Людміла Мікалаеўна – настаўнік беларускай мовы і літаратуры дзяржаўнай установы адукацыі “Ліцэй Івацэвіцкага раёна”;

Дзягцярык Жанна Іванаўна – метадыст і акампаніятар дзяржаўнай установы дадатковай адукацыі дзяцей і моладзі “Цэнтр дзіцячай творчасці г. п. Целяханы”;

Кулецкая Наталля Міхайлаўна – настаўнік-дэфектолаг дзяржаўнай установы адукацыі "Косаўскі яслі-сад";

Лукоўская Святлана Мікалаеўна – настаўнік абслугоўваючай працы дзяржаўнай установы адукацыі “Сярэдняя школа №1 г. Івацэвічы”;

Сцепанчук Людміла Іванаўна – загадчык дзяржаўнай установы адукацыі “Яслі-сад №1 г. Івацэвічы”.

За шматгадовую добрасумленную працу ў сістэме адукацыі і ў сувязі з прафесійным святам – Днём настаўніка – Пісьмом падзякі раённага выканаўчага камітэта ўзнагароджаны:

МЕЛЬЯНЧУК Аляксандр Іванавіч – акампаніятар і педагог дадатковай адукацыі дзяржаўнай установы дадатковай адукацыі дзяцей і моладзі "Цэнтр дзіцячай творчасці г. Івацэвічы".

Віншуем з узнагародамі!