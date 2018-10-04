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С Днем учителя! С праздником!

05.10.2018 — Разное | Івацэвіцкі веснік  
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С Днем учителя! С праздником!

 Уважаемые учителя, работники и  ветераны педагогического труда Ивацевиччины!  Примите самые теплые поздравления с вашим профессиональным праздником – Днем учителя!

В этот день мы чествуем людей, посвятивших свою жизнь будущему нашей страны, поскольку именно учителя выполняют нелегкую, но крайне почетную и благодарную миссию – воспитание и обучение молодого поколения страны. Именно от учителя, его профессиональных и человеческих качеств во многом зависит судьба учеников, завтрашний день Беларуси.

Благодаря вашему профессионализму, терпению, любви к своему делу и детям раскрываются и реализуются способности учеников. Вы помогаете им определить свое будущее призвание, найти себя  и реализовать в профессии.

Учителя Ивацевичского района всегда высоко держали свою профессиональную планку, успешно шли и продолжают идти в ногу со временем, внедряя инновационные образовательные технологии, постоянно работают над повышением качества образования, преумножают традиции отечественной педагогической школы, готовят победителей олимпиад и конкурсов, сохраняют престиж профессии. Главный результат вашего труда – выпускники, интересные и неординарно мыслящие юные граждане нашей страны.

Особые слова признательности ветеранам педагогического труда, внесшим весомый вклад в развитие системы образования Ивацевичского района.  Желаем всем крепкого здоровья, семейного благополучия, творческих успехов,  благодарных и целеустремленных учеников. С Днем учителя!

Районный исполнительный комитет.

Президиум районного Совета депутатов.

ХХХ

Віншуем з узнагародамі!

За шматгадовую добрасумленную працу ў сістэме адукацыі і ў сувязі з прафесійным святам – Днём настаўніка – Граматай раённага выканаўчага камітэта ўзнагароджаны:

 

Бурвін Людміла Мікалаеўна – настаўнік беларускай мовы і літаратуры дзяржаўнай установы адукацыі “Ліцэй Івацэвіцкага раёна”;

 

Дзягцярык Жанна Іванаўна – метадыст і акампаніятар дзяржаўнай установы дадатковай адукацыі дзяцей і моладзі “Цэнтр дзіцячай творчасці г. п. Целяханы”;

 

Кулецкая Наталля Міхайлаўна – настаўнік-дэфектолаг  дзяржаўнай установы адукацыі "Косаўскі яслі-сад";

 

Лукоўская Святлана Мікалаеўна – настаўнік абслугоўваючай працы дзяржаўнай установы адукацыі  “Сярэдняя школа №1 г. Івацэвічы”;

 

Сцепанчук Людміла Іванаўна – загадчык дзяржаўнай установы адукацыі “Яслі-сад №1 г. Івацэвічы”.

 

За шматгадовую добрасумленную працу ў сістэме адукацыі і ў сувязі з прафесійным святам – Днём настаўнікаПісьмом падзякі раённага выканаўчага камітэта ўзнагароджаны:

 

МЕЛЬЯНЧУК Аляксандр Іванавіч – акампаніятар і педагог дадатковай адукацыі дзяржаўнай установы дадатковай адукацыі дзяцей і моладзі "Цэнтр дзіцячай творчасці г. Івацэвічы".

Віншуем з узнагародамі!

 

 
 
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