6 октября 2018 года с 9.00 до 12.00 состоится «прямая телефонная линия» с заместителем председателя Брестского областного исполнительного комитета Андреем Анатольевичем Клецем по вопросам оказания услуг населению, бытового обслуживания, торговли, придорожного сервиса (в части торговли и общественного питания), защиты прав потребителей, работы организаций промышленности, в том числе своевременности выплаты заработной платы, качества и конкурентоспособности продукции промышленности, развития науки и инновационной деятельности, интеллектуальной собственности. Волнующие вопросы можно задать по телефону в городе Бресте – 8-0162-21-31-21.

ХХХ

6 октября 2018 года с 9.00 до 12.00 райисполком проводит «прямую телефонную линию». На вопросы, связанные с организацией работы социальной сферы района, ответит по телефону 9-11-50 заместитель председателя райисполкома Александр Фёдорович Великоселец.

ххх

8 октября 2018 года с 16.00 до 17.00 райисполком проводит «прямую телефонную линию». На вопросы, связанные с регистрацией и ликвидацией субъектов хозяйствования, ответит по телефону 9-22-35 начальник отдела экономики райисполкома Людмила Фёдоровна Кульгавеня.

ХХХ

9 октября 2018 года с 9.00 до 11.00 по телефону 9-17-18 Василий Петрович Шурко, заместитель генерального директора ГУПП «Ивацевичское ЖКХ», будет проводить «прямую телефонную линию» по вопросам подготовки жилфонда к отопительному сезону.

ХХХ

10 октября 2018 года с 10.00 до 11.00 по тел. 9-29-49 состоится «прямая телефонная линия» по вопросам, связанным с изменениями в персонифицированном учете в системе государственного социального страхования, с начальником Ивацевичского районного отдела ФСЗН Татьяной Витальевной Петровец.

ХХХ

10 октября 2018 года с 9.00 до 10.00 «прямую телефонную линию» проводит главный государственный врач ГУ «Ивацевичский районный центр гигиены и эпидемиологии» Александр Алексеевич Ковыш. Вопросы по соблюдению санитарно-эпидемического законодательства можно задать по телефону 9-25-44.