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Начался отопительный период

05.10.2018 — Разное | Івацэвіцкі веснік  
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Начался отопительный период

 На основании технического кодекса установившейся практики ТКП 388-2012 (02230/02030) «Правила подготовки и проведения осенне-зимнего периода энергоснабжающими организациями и потребителями тепловой энергии», в связи с установившимися низкими температурами наружного воздуха, в соответствии с распоряжением председателя Брестского областного исполнительного комитета от 1 октября 2018 г. 

№133-р:

1. Разрешить с 2 октября 2018 г. начало отопительного периода.

2. Включение систем отопления потребителей тепловой энергии произвести в следующей последовательности:

1-я очередь – детские дошкольные, школьные, лечебно-профилактические, медицинские учреждения, учреждения социального обеспечения и музеи, государственные архивы, библиотеки;

2-я очередь – жилые дома, гостиницы, общежития, учебные заведения;

3-я очередь – общественные и административные здания;

4-я очередь – промышленные предприятия и прочие объекты.

3. Для обеспечения рационального расхода топлива при производстве и потреблении тепловой энергии поставщикам тепла применять режим «протапливания» при дневных температурах наружного воздуха выше (+) 10°С.

4. Потребителям тепловой энергии обеспечить соблюдение температуры воздуха внутри помещений не выше нормативной.

А. Б. Грицук, председатель райисполкома.

 

 
 
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 Распоряжение председателя Ивацевичского районного исполнительного комитета от 2 октября 2018 года №230-р.
 
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