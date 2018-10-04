Противникам «Амкодора» говорят просто поверить госэкспертизе, которую им не показали

В Колодищах продолжается конфликт вокруг строительства завода «Амкодор» по выпуску спецмашин. Жители уверены, что он сильно испортит экологическую обстановку в округе. Власти и представители завода не хотят показывать гражданам результаты экологической экспертизы проекта – якобы это коммерческая тайна. Недавно состоялся круглый стол с участием представителей Минприроды, «Амкодора», Минского райисполкома и инициативной группы граждан, пишет TUT.by.

СМИ на заседание не пригласили, но подробности у журналистов узнать получилось. Всем участникам встречи заранее отправили список вопросов от жители Колодищей. Первая часть встречи стала просто ссорой: представители «Амкодора» пытались объяснить, почему они не обязаны отвечать, а граждане задавали вопросы, не включенные в повестку.

Представители власти пытались выставить за дверь одного из членов инициативной группы, который по совместительству работает журналистом экологического интернет-издания. Жители Колодищей его отстояли.

Не дают результаты экологической экспертизы

Один из самых главных вопросов – почему не показывают результаты экологической экспертизы проекта «Амкодора». Люди боятся, что завод обеспечит «экологический Армагеддон», и очень хотят видеть, что предприятие будет выбрасывать в атмосферу. По словам Ирины, одной из участниц встречи, «Амкодор» такую информацию не дает, говоря, что это коммерческая тайна и их интеллектуальная собственность. Она добавляет: «Минприроды отправляет нас в центр государственной экологической экспертизы, а там говорят, что не надо сомневаться в госэкспертизе, ее выводы верны, и они положительные. А ознакомиться с ними нельзя, потому что это собственность заказчика, то есть «Амкодора».

В результате встречи представитель «Амкодора» заявил, что с экологической составляющей экспертизы граждане все же могут ознакомиться. Договорились, что части, составляющие коммерческую тайну, закроют, а экологическую можно будет почитать.

Не проводилась повторная экспертиза

Жители также спрашивают, почему не проводилась повторная либо дополнительная экологическая экспертиза проекта в связи с изменением его технологических решений. Речь идет о прудах-испарителях, которые были в первоначальном проекте и больше всего не понравились общественности. Их хотели строить в лесу, то есть его пришлось бы вырубить.

Пруды заменили на другую систему фильтрации стоков на территории завода. Но вопрос с лесом местные жители снимать не спешат – у них нет четкого ответа, кому теперь он принадлежит. Представители завода говорят, что точно не им – лес им теперь не нужен.

Расширение улицы Минской

Также есть вопрос расширения улицы Минской. «Амкодор» пытался переадресовать его представителю Минского райисполкома: «Это не наша дорога, ее строит государство». Но жители усомнились, что ее будут расширять «просто так» за бюджетные деньги – очевидно, что такому крупному предприятию просто необходима дорога: «Есть же альтернативный вариант подъездной дороги к заводу вдоль железной дороги. Зачем жителям улицы Минской оживленная магистраль под окна?» По словам представителя «Амкодора», проложить там магистраль мешают несколько приватизированных участков.

Завод пробьет свои собственные скважины

На встрече были также дачники из СТ «Трактор». Они спрашивали, не будут ли сточные воды с завода попадать на их участки и в подземные воды. Ответ ожидаемый: «Не волнуйтесь, есть положительное заключение государственной экологической экспертизы». Представители «Амкодора» также заявили, что новое предприятие пробьет свои собственные скважины.

Концовка встречи выдалась нервной и на повышенных тонах, ее участники уже не слышали друг друга. В сухом остатке у жителей Колодищ лишь разочарование. Хотя формально круглый стол состоялся.