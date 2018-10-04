Бизнес, пенсии, транспортный налог. Кратко о том, что говорил премьер-министр Румас в парламенте

Сегодня, 5 октября, Палата представителей согласовала кандидатуру Сергея Румаса на должность премьер-министра Беларуси. Он рассказал о планах и задачах правительства и сразу пообещал некоторые конкретные решения – увеличение пенсий и отвязывание транспортного налога от техосмотра, пишет TUT.by.

Задачи правительства

Будут выполнять задачи президента: «Главное – повышение уровня и качества жизни населения». Для этого важнее всего развить экономику. Правительство будет руководствоваться программой соц-эконом развития до 2020 года. Но нужна координация всех органов власти. Программу будут корректировать из-за внешних факторов – например, санкций против России.

В ближайшие два года правительство займется улучшением условий для бизнеса, развитии услуг, цифровизации всех отраслей экономики, поддержке и создании высокотехнологичных производств, диверсификации экспорта. Вместе с Нацбанком займутся макроэкономической сбалансированностью и снижением инфляции.

Первоочередная задача – повышение эффективности госпредприятий. Проблема в мотивации руководителей, которые «не нацелены на экономический результат. <...> Это результат многих лет господдержки», – признал Румас.

24 министерства – это многовато, но «они занимаются еще функциями хозуправления предприятий – и с такой численностью очень сложно охватить все проблемы. Пока четко сформулированных предложений президенту нет».

Транспортный налог

Транспортный налог отвяжут от прохождения техосмотра. Оплачивать ее будут через ЕРИП. Восстановят справедливость в отношении тех, кто не ездит на автомобиле круглый год. Проблема только в контроле, все ли оплатили. Возможно, будут сравнивать базу ЕРИП с базами фотофиксации и прохождения техосмотра: «Тогда те, кто не заплатил за допуск к движению, будет платить в двойном размере».

Новая схема возможно заработает с 1 июля 2019 года.

Увеличение пенсий

Сейчас средняя пенсия составляет 36,2% от средней зарплаты. А планируется 40%. «До конца года решить эту проблему невозможно, для этого пришлось бы поднять пенсию почти на 50%». Румас пояснил, что причиной тому резкий рост зарплат в этом году.

Правительство хочет повысить пенсии на 5%. Если его поддержат, то получится, что за 2018 год пенсии вырастут более чем на 20%. «С учетом инфляции на уровне 6% – это рекордный рост», – сказал Румас.

Средний размер назначенных месячных пенсий в августе увеличился почти до 364 рублей. В Беларуси живет около 2,5 миллионов пенсионеров.

Фото на фоне заголовка: Виктор Толочко, Sputnik.