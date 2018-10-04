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Есть даже родильный дом для свиней! Смотрите удивительные истории на фермах

05.10.2018 12:07 — Разное | ProBusiness  
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Есть даже родильный дом для свиней! Смотрите удивительные истории на фермах
Фото: Надежда Бужан, probusiness.io

Пустота — это возможность для бизнеса. Предприниматели, которые это понимают и берутся за то, от чего другие бегут, создают и продают не просто некий абстрактный продукт, а целую историю. И именно эта история становится дополнительной ценностью для клиентов. Об этом говорил Борис Акимов, создатель фермерского кооператива LavkaLavka, выступая на форуме «Бизнес Будущего».

Генеральный партнер форума — Альфа-Банк (Беларусь).

– Когда покупатель знает, что стоит за созданием продукта, то не просто потребляет его, а инвестирует в производство и сам становится сопроизводителем. И таким образом достигается наивысшая степень клиентской лояльности. 

Поэтому наш продукт — не колбаса, наш продукт — история фермера, который ее делает. Эти истории невероятно заразительны, они вдохновляют не только меня, партнеров, но и покупателей, которые чувствуют свою сопричастность.

Вот несколько историй о подвигах фермеров кооператива LavkaLavka.

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Автопартнер события — Импортер BMW и MINI в Беларуси
Юридический партнер — компания «Алейников и партнеры»
Партнер — Oprosso
Информационный партнер — Фабрика Рекламы
Партнер и соавтор идеи форума — Агентство стратегического и экономического развития

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Пустота - это возможность для бизнеса. Предприниматели, которые это понимают и берутся за то, от чего другие бегут, создают и продают не просто некий абстрактный...
 
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