Есть даже родильный дом для свиней! Смотрите удивительные истории на фермах



Фото: Надежда Бужан, probusiness.io

Пустота — это возможность для бизнеса. Предприниматели, которые это понимают и берутся за то, от чего другие бегут, создают и продают не просто некий абстрактный продукт, а целую историю. И именно эта история становится дополнительной ценностью для клиентов. Об этом говорил Борис Акимов, создатель фермерского кооператива LavkaLavka, выступая на форуме «Бизнес Будущего».

Генеральный партнер форума — Альфа-Банк (Беларусь).

– Когда покупатель знает, что стоит за созданием продукта, то не просто потребляет его, а инвестирует в производство и сам становится сопроизводителем. И таким образом достигается наивысшая степень клиентской лояльности.

Поэтому наш продукт — не колбаса, наш продукт — история фермера, который ее делает. Эти истории невероятно заразительны, они вдохновляют не только меня, партнеров, но и покупателей, которые чувствуют свою сопричастность.

Вот несколько историй о подвигах фермеров кооператива LavkaLavka.

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