Вакульчик сообщил о возможности помилования украинского шпиона Шаройко

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При этом речи об обмене Павла Шаройко на задержанного в Украине белоруса Юрия Политику не идет.

Об этом сегодня сообщил председатель КГБ Валерий Вакульчик, передает TUT.BY . По словам главы КГБ, вопрос о помиловании Павла Шаройко сейчас рассматривается.

Шаройко, работавший в Беларуси в качестве корреспондента Национальной общественной телерадиокомпании Украины, был задержан с поличным в октябре прошлого года и осужден за шпионаж. Шаройко признал, что является полковником военной разведки Украины. В Беларуси он создал агентурную сеть, которая собирала сведения разведывательного характера в военно-политической сфере. Шаройко назвал своего координатора - сотрудника главного управления разведки Минобороны Украины Игоря Скворцова, который работал под прикрытием должности советника посольства Украины в Беларуси. Скворцов объявлен в Беларуси персоной нон грата.

Что касается белоруса Юрия Политики, то его задержали в июне прошлого года в Украине по подозрению в шпионаже. Все обвинения Политика отрицает. Генпрокуратура Беларуси заявила о политическом подтексте дела против белоруса.

В конце января Политике вынесли обвинительное заключение. Белорус может получить 10−15 лет заключения. Юрий Политика обратился в международные организации, заявив о применении к нему пыток.

В конце сентября появилась информация о переводе белоруса в СБУ в Киеве.

