ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Вакульчик сообщил о возможности помилования украинского шпиона Шаройко

05.10.2018 11:54 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A
Вакульчик сообщил о возможности помилования украинского шпиона Шаройко

фото: tut.by

При этом речи об обмене Павла Шаройко на задержанного в Украине белоруса Юрия Политику не идет.

Об этом сегодня сообщил председатель КГБ Валерий Вакульчик, передает TUT.BY. По словам главы КГБ, вопрос о помиловании Павла Шаройко сейчас рассматривается.

Шаройко, работавший в Беларуси в качестве корреспондента Национальной общественной телерадиокомпании Украины, был задержан с поличным в октябре прошлого года и осужден за шпионаж.  Шаройко признал, что является полковником военной разведки Украины. В Беларуси он создал агентурную сеть, которая собирала сведения разведывательного характера в военно-политической сфере. Шаройко назвал своего координатора - сотрудника главного управления разведки Минобороны Украины Игоря Скворцова, который работал под прикрытием должности советника посольства Украины в Беларуси. Скворцов объявлен в Беларуси персоной нон грата.

Что касается белоруса Юрия Политики, то его задержали в июне прошлого года в Украине по подозрению в шпионаже. Все обвинения Политика отрицает. Генпрокуратура Беларуси заявила о политическом подтексте дела против белоруса.

В конце января Политике вынесли обвинительное заключение. Белорус может  получить 10−15 лет заключения. Юрий Политика обратился в международные организации, заявив о применении к нему пыток.

В конце сентября появилась информация о переводе белоруса в СБУ в Киеве.
 

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
При этом речи об обмене Павла Шаройко на задержанного в Украине белоруса Юрия Политику не идет.
 
Новости дня
Новости разные
 
Хоккеисты "Юности" одержали 11-ю победу подряд в чемпионате Беларуси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

04.10.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Полоцка
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
05.10.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Гарадоцкi веснiк
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика