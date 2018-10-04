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Вакульчик сообщил о возможности помилования украинского шпиона Шаройко
05.10.2018 11:54 — Разное | Ежедневник
фото: tut.by
При этом речи об обмене Павла Шаройко на задержанного в Украине белоруса Юрия Политику не идет.
Об этом сегодня сообщил председатель КГБ Валерий Вакульчик, передает
Шаройко, работавший в Беларуси в качестве корреспондента Национальной общественной телерадиокомпании Украины, был задержан с поличным в октябре прошлого года и осужден за шпионаж. Шаройко признал, что является полковником военной разведки Украины. В Беларуси он создал агентурную сеть, которая собирала сведения разведывательного характера в военно-политической сфере. Шаройко назвал своего координатора - сотрудника главного управления разведки Минобороны Украины Игоря Скворцова, который работал под прикрытием должности советника посольства Украины в Беларуси. Скворцов объявлен в Беларуси персоной нон грата.
Что касается белоруса Юрия Политики, то его задержали в июне прошлого года в Украине по подозрению в шпионаже. Все обвинения Политика отрицает. Генпрокуратура Беларуси заявила о политическом подтексте дела против белоруса.
В конце января Политике вынесли обвинительное заключение. Белорус может получить 10−15 лет заключения. Юрий Политика обратился в международные организации, заявив о применении к нему пыток.
В конце сентября появилась информация о переводе белоруса в СБУ в Киеве.
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При этом речи об обмене Павла Шаройко на задержанного в Украине белоруса Юрия Политику не идет.
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