Уникальная программа. Критики высоко оценили белорусские спектакли

О белорусском театре сегодня в мире практически ничего не знают. Поэтому, чтобы познакомить профессионалов в этой сфере с работами наших театров, уже не первый год дирекция Международного форума театрального искусства «ТЕАРТ» приглашает в Минск зарубежных гостей – критиков, арт-менеджеров.

В нынешнем году в программу Belarus Open были отобраны 10 спектаклей. Куратор шоукейса, театральный критик Людмила ГРОМЫКО так объяснила выбор постановок:

- Мы хотели сделать разнообразную программу и показать постановки, которые помогли бы составить представление о репертуарном театре и театральной школе, о спектаклях самых талантливых молодых режиссеров, которые пытаются найти свой путь в профессии. Одна из постановок «Mann ist mann» Белорусского государственного театра кукол, который занимает прочные позиции в современном европейском искусстве. Две постановки – «Дорожка моя» Брестского академического театра драмы и «Новая земля» Брестского театра кукол – должны были помочь почувствовать гостям нашу ментальность.

Важный момент

Театральный критик из Польши Андрей МОСКВИН, который уже не первый год приезжает на «ТЕАРТ», подчеркнул:

- Программа Belarus Open, которую мы увидели в нынешнем году, - уникальная. Такого не было за все пять лет, что существует Belarus Open. На мой взгляд, важно, чтобы зарубежные гости смогли понять, что присутствуют при очень важном моменте. И я не уверен, что он повторится, хотя очень хотел бы. Итак, в чем же исключительность момента?

Все спектакли конкурентоспособны и легко могут быть вписаны в любой европейский контекст и показаны на любом европейском фестивале. Учитывая, что раньше в программе шоукейса было 2-3 спектакля, которые я бы мог рекомендовать для показов на европейских фестивалях, это действительно важный момент. Мы, гости, люди, связанные с работой в театральных структурах, культурных центрах, должны сделать все возможное, чтобы белорусский театр вышел за пределы Беларуси. Режиссеры, постановки которых вы видели, - Александр Марченко, Юра Диваков, Дмитрий Богославский, Евгений Корняг – плодотворно работают, и есть надежда, что так будет и дальше.

Если кратко проанализировать спектакли, показанные в Belarus Open, то, во-первых, была представлена очень хорошая драматургия. Белорусская драматургия сейчас – и это не только мое утверждение, но и мнение многих профессионалов, занимающихся театром, - находится на пике развития. Поэтому замечательно, что на форуме мы увидели пьесы, которые войдут в историю белорусской и не только драматургии.

Во-вторых, что для меня очень важно, была представлена хорошая режиссура. Этот способ владения профессией ничем не отличается от того, что мы видим на европейских фестивалях. Если сравнить, как эти режиссеры развивались на протяжении последних 4-5 лет, можно говорить о большом шаге вперед, огромной эволюции. Важно, как они работают над текстом, ищут дополнительные смыслы, используют театральные средства.

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Жизнь – это многообразие

- То, что я увидела в программе Belarus Open, меня действительно потрясло и впечатлило, потому что здесь много тем для серьезных театроведческих разговоров, - солидарна с коллегой театровед из Украины Ирина ЧУЖИНОВА. – В первую очередь, хочется отметить, что в белорусский театр пришло поколение, которое не видит границ, барьеров, оно чувствует себя частью европейского пространства, а это значит, что процесс не остановить. Во-вторых, я, как театровед, всегда обращаю внимание, как тот или иной театр ведет диалог с мировой культурной традицией. Спектакль Юры Дивакова «Крестовый поход детей» и прямая апелляция к идеям футуризма спорна в воплощении, но тот объект для диалога, который выбрал режиссер, впечатляет.

Спектакль «Человек из Подольска» Дмитрия Богославского для меня, в первую очередь, - политическое высказывание. Постановка и про нас тоже, потому что нас также сейчас очень сильно учат любить родину. Очень важно, как театр сегодня реагирует на происходящие события, бьет в болевые точки. Показательно и то, что современная драматургия попадает на сцену именно сейчас, а не лет через двадцать.

Подытоживая не в качестве комплимента, а в виде объективной картины: мне кажется, что программа Belarus Open была очень гармоничной. Она представила срез тех процессов – и хороших, и тормозящих – которые сегодня происходят в белорусском театре. Видно, что театр живой, а это очень важно, потому что жизнь – это всегда многообразие. А смерть – всегда однообразие. Даже не самые сильные спектакли лично для меня из этой программы важны для фона и контекста, потому что ни один контекст не создается первыми местами.

Также не могу не сказать о том, что у вас потрясающие актеры. Очень важно, что есть не только режиссеры, драматурги, но и актеры, способные донести их идеи до публики.

Идем своим путем

Известный белорусский театральный критик, профессор Татьяна ОРЛОВА, анализируя белорусскую программу спектаклей, поделилась следующими мыслями:

- Если раньше мы старались подражать и осваивать то, что есть у других, в частности речь про постановки, созданные при участии «АРТ Корпорейшн», то сегодня идем своим путем и предлагаем, на мой взгляд, совершенно новый театральный язык. Речь, в первую очередь о режиссерах Евгении Корняге и Юре Дивакове. И если Корняга публика уже начинает понимать, то Дивакова пока мало кто воспринимает, лишь небольшое количество эстетов.

Важно и то, что в нынешнем году в белорусской программе были показаны спектакли не только столичных театров, но и из других городов – Бреста, Могилева, Молодечно. Например, небольшой театр из Молодечно – Минский областной театр кукол «Батлейка», который ничем не знаменит, играет спектакль «Сестры Грайи» Евгения Корняга, и делает это очень хорошо.

Большую роль в развитии белорусского театра сыграло появление новых театральных площадок. Благодаря замечательному пространству ОК16 (его приобрел Белгазпромбанк. – Прим.) сегодня возможно осуществление различных альтернативных проектов.

В будущее с оптимизмом

То, что Belarus Open хотя бы частично достиг своей цели, свидетельствовали слова гостей из Германии и Литвы: по крайней мере, в этих двух странах обещали показать некоторые белорусские спектакли, а также рассмотреть возможность сотрудничества.