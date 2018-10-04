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Румас анонсировал, что в Беларуси транспортный налог отвяжут от техосмотра

05.10.2018 12:11 — Разное | Аргументы и факты  
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Румас анонсировал, что в Беларуси транспортный налог отвяжут от техосмотра
Фото из открытых источников

Как рассказал премьер-министр Беларуси Сергей РУМАС во время выступления в парламенте 5 октября, уплату сбора за допуск автотранспорта отвяжут от техосмотра и сделают неналоговым платежом. При этом госпошлину не будут включать в стоимость топлива.

Румас анонсировал, что в Беларуси транспортный налог отвяжут от техосмотра Кому положены льготы при уплате транспортного налога?

В правительстве рассмотрели несколько вариантов уплаты сбора. Наиболее вероятным станет вариант, когда граждане будут осуществлять платеж в уведомительном порядке через систему ЕРИП.

При этом премьер-министр подчеркнул, что право на доступ к дорожному движению водители будут оплачивать на срок до одного месяца. Это значит, что граждане, которые используют автомобиль не круглогодично, смогут уплачивать сбор только за тот период, в котором они выезжали на дорогу. Для юридических лиц система останется практически такой же, как сейчас.

Сергей Румас также отметил, что самое сложное в данной схеме – это система контроля за теми, кто не захочет уплачивать сбор. Найти нарушителей собираются путем сопоставления базы данных о платежах из ЕРИП с рядом баз госорганов, в частности, баз фотофиксации, ГАИ и других. Предполагается, что в случае, если нарушитель будет выявлен, ему будут направлять уведомление о необходимости уплаты суммы в двойном размере.

По предварительным данным, внедрение новой системы произойдет в июле 2019 года. До этого ее должны протестировать.

Напомним, сейчас транспортный налог уплачивается в полном объеме перед прохождением техосмотра. В связи с этим многие водители стали попросту игнорировать техосмотр. Одна из основных претензий граждан состоит в том, что часть водителей выезжают на своем автомобиле, к примеру, на дачу лишь раз в месяц, но уплачивают сбор на равных с теми, кто пользуется транспортом каждый день.

 
 
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Сбор за допуск автотранспорта к участию в дорожном движении хотят сделать неналоговым.
 
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