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Осенние ярмарки: мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения
05.10.2018 12:40 — Разное | Виртуальный Брест
В период времени с 09.00 до 16.00 часов 06 октября 2018 года в г.Бресте планируется проведение осенней ярмарки по продаже картофеля, другой плодоовощной и сельскохозяйственной продукции в следующих местах: пр-т Машерова,17 (стоянка за ЦУМом), ул.Советская,34 (стоянка ТЦ «Дидас Персия»), ул.Московская,273/1 (стоянка РУСП «Белгосстрах») и ул.Сябровская,61/1 (рынок КУПОУ «Приграничный сервис»).
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В период времени с 09.00 до 16.00 часов 06 октября 2018 года в г.Бресте планируется проведение осенней ярмарки по продаже картофеля, другой плодоовощной и...
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