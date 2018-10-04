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Осенние ярмарки: мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения

05.10.2018 12:40 — Разное | Виртуальный Брест  
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В период времени с 09.00 до 16.00 часов 06 октября 2018 года в г.Бресте планируется проведение осенней ярмарки по продаже картофеля, другой плодоовощной и сельскохозяйственной продукции в следующих местах: пр-т Машерова,17 (стоянка за ЦУМом), ул.Советская,34 (стоянка ТЦ «Дидас Персия»), ул.Московская,273/1 (стоянка РУСП «Белгосстрах») и ул.Сябровская,61/1 (рынок КУПОУ «Приграничный сервис»).


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59432.php

Осенние ярмарки: мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения


В целях обеспечения безопасности дорожного движения с 06.00 до 16.00 часов, в районе проведения осенней ярмарки будет ограничен заезд транспортных средств на стоянки за ЦУМом, ТЦ «Дидас Персия», РУСП «Белгосстрах» (ул.Московская, 273/1) и КУПОУ «Приграничный сервис» (ул.Сябровская, 61/1).

В период времени с 06.00 до 16.00 часов будет запрещена остановка и стоянка транспортных средств по проспекту Республики, на участке от ул.Крушинской до ул.Московской.

 
Теги: Брест
 
 
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В период времени с 09.00 до 16.00 часов 06 октября 2018 года в г.Бресте планируется проведение осенней ярмарки по продаже картофеля, другой плодоовощной и...
 
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