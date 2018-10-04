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Премьер-министр: Планируем увеличить пенсии в этом году на 5%
05.10.2018 12:40 — Разное | Виртуальный Брест
Правительство готовит предложение о повышении пенсий еще на 5%. Если оно будет поддержано, то рост пенсий в 2018 году станет рекордным. Об этом заявил премьер-министр страны Сергей Румас.
Александра Квиткевич, TUT.BY
Отвечая на вопрос, когда пенсия
— До конца года решить эту проблему (достичь 40%. — Прим. TUT.BY) невозможно, для этого пришлось бы поднять пенсию почти на 50%, — признал премьер. Румас пояснил, что причиной тому резкий рост зарплат в этом году.
Премьер-министр также сообщил, что
— С учетом инфляции на уровне 6% — это рекордный рост, — подчеркнул Румас.
Напомним, в Беларуси с 1 августа
В августе в Беларуси проживало 2 миллиона 550,5 тысячи пенсионеров.
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Правительство готовит предложение о повышении пенсий еще на 5%. Если оно будет поддержано, то рост пенсий в 2018 году станет рекордным. Об этом заявил премьер-министр...
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