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Житель Пружанского района наладил во дворе самогонное производство
05.10.2018 12:40 — Разное | Виртуальный Брест
В Пружанском районе сотрудники правоохранительных органов ликвидировали мини-завод по производству самогона, сообщили БЕЛТА в УВД Брестского облисполкома.
фото - иллюстрация
В поле зрения милиции попал житель деревни Броды 1970 года рождения. Мужчина работал на частном предприятии и параллельно промышлял изготовлением самогона. Мини-завод оборудовал у себя во дворе.
Вечером 4 октября его с поличным задержали участковый инспектор милиции и сотрудники ОМОНа. Оборудование у сельчанина изъято, 2,4 тыс. л браги уничтожено.
Проводится проверка.
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В Пружанском районе сотрудники правоохранительных органов ликвидировали мини-завод по производству самогона, сообщили БЕЛТА в УВД Брестского облисполкома. ...
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