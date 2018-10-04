К своей работе можно относиться по-разному: можно изо дня в день трудиться, не испытывая при этом особых чувств, можно нехотя идти на работу, а можно каждый день встречать со счастливой улыбкой, с упоением думая о предстоящем дне, и полностью растворяться в любимом деле.

Галина Петровна Тверетинова, учитель начальных классов ГУО «Средняя школа №1 им.В.Ф. Купревича», каждое утро идет в школу с хорошим настроением. Ведь ее ученики — это ее жизнь. Ни больше, ни меньше. И в другой профессии педагог себя просто не представляет.

С какой теплотой и любовью рассказывает Галина Петровна о своих учениках, о любимой работе, которой отдано немало лет. Приветливая, скромная, добрая — наверное, другой она не бывает. Очень открытый и позитивный человек — такая Галина Петровна и дома, и на работе. О своем жизненном пути, об учебе и профессиональном становлении педагог рассказывает увлеченно. И самыми теплыми словами характеризует свою школьную жизнь, своих учителей, благодаря которым, отмечает, и стала учителем.

Родилась Галина Петровна в Казахстане. Когда ей исполнилось 5 лет, родители переехали в Смолевичи.

— До школы, — вспоминает Галина Петровна, — я еще целый год ходила в детский сад №2, затем пошла учиться в СШ №1. Первая школа во времена моего детства находилась еще в старом здании (сейчас там располагается управление по образованию, спорту и туризму). Я как сейчас помню наш кабинет — крайний справа на первом этаже. Помню первую учительницу Татьяну Максимовну Ковшик. Она была высокая, красивая. С нами проработала всего лишь год. Во втором классе мы перешли в новое здание, и к нам пришла новая учительница — Ирина Константиновна Савицкая. Помню, как во дворе на линейке мы стояли и смотрели на нее, не слушая, что происходит вокруг.

И «понеслись» учебные годы — самые замечательные, по словам Галины Петровны.

— Класс был дружный, — делится воспоминаниями педагог, — за это большое спасибо учителю начальных классов, которая вместе со знаниями отдавала нам всю душу. После начальной школы было среднее звено. Там учителя — классные руководители — менялись. Их всех я тоже помню. Конечно, хочется выразить им всем огромную благодарность. Пускай, некоторых нет в живых, но воспоминания о них живы.

После окончания школы Галина Петровна поступила в Горецкое педучилище. И воспоминания о нем у педагога также самые замечательные. Группа была дружной. До сих пор бывшие выпускницы не теряют связи друг с другом, по возможности, встречаются.

Мечта работать с детьми не покидала Галину Петровну еще со школы. Поэтому определиться с выбором будущей профессии было не сложно. И училась старательно, что после пригодилось и в работе, и в жизни. Вспоминая прекрасных педагогов, те уроки, которые пришлось давать еще в студенчестве, Галина Петровна отмечает, что все это ей очень пригодилось в профессиональной деятельности. А работа с детьми в деревенских школах была полезной будущему педагогу, давая возможность лучше разбираться в детях.

После окончания педучилища молодой специалист была распределена в Бобруйск.

— Проработала я там 14 лет. Школа была огромная, новая, на то время — самая большая в республике. Об этом можно судить хотя бы по тому, что у меня был 1 «П» класс, в котором было 32 человека. Дети, конечно, были все разные. Но когда мы с ними познакомились, я поняла: люблю, и все! Со многими из них до сих пор поддерживаю связь. Много было интересных событий. Но самым важным для меня было то, что между мной и моими учениками, а также их родителями установился дружеский контакт. Я была молодым специалистом, и родители меня поддерживали. Они были корректными и всегда помогали.

По прошествии 14-ти лет педагог вернулась в Смолевичи, в свою родную школу. Окончила педагогический университет им. М. Танка (факультет начальных классов), а также получила второе высшее образование на базе Академии последипломного образования, получив специальность учителя-дефектолога.

— В 2001-м году мы с дочерью переехали в Смолевичи. Я вернулась в свою родную школу. Еще застала учителей, которые меня учили. Когда приходишь в коллектив, где ты еще учеником был, это волнительно и приятно. Коллектив хороший. Все трудоголики, ответственные. Приятно, что рядом работают такие люди, к которым можно обратиться за советом, помощью и поддержкой. Даже если настроение бывает хмурым, входишь в школу, и все как рукой снимает. Забываешь обо всем на свете.

Учитель очень любит своих учеников. И говорит о них с неподдельной теплотой. Конечно, разные дети встречались за время работы: и спокойные, и разбойники, и сильные и слабее. Но педагог всегда старалась найти к каждому из них подход, направив в нужное русло. И сейчас Галина Петровна благодарна, прежде всего, своим замечательным учителям, преподавателям.

— Стать хорошим учителем, — говорит Галина Петровна, — мне помогли мои учителя, которые не только делились знаниями, но и ежедневно отдавали нам частичку своей души. Они сыграли в моей жизни огромную роль. Всем им говорю огромное спасибо за труд и душевное тепло.

На вопрос, что самое главное в работе учителя начальных классов, Галина Петровна отмечает, что это, конечно, любовь к детям. Без нее не может быть никакого результата. Только благодаря безграничной любви к детям и преданности соей профессии можно стать хорошим учителем. И ждать от детей взаимности. Без любви ничего не будет — ни контакта, ни результата.

Потому и дочери, которая порой удивляется тому, что мама всегда в работе, Галина Петровна не устает повторять, что такая у нее профессия. Учительство требует полной отдачи. Здесь нельзя наполовину. Да и как можно: наполовину любить и наполовину работать?!

В этот праздничный день — День учителя — Галина Петровна желает всем своим коллегам, прежде всего, здоровья, душевного равновесия, исполнения всех намеченных планов и еще любви, без которой нельзя ни жить, ни работать.

Марина МИХАЙЛОВСКАЯ.