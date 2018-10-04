Всемирный день Институтов Конфуция прошел в районной гимназии

В последнее воскресенье сентября отмечается Всемирный день Институтов Конфуция. Это довольно молодой праздник, посвященный деятельности Институтов Конфуция как международной сети образовательных структур, распространения китайского языка и культуры. В этот день по всему миру Институты Конфуция организовывают торжественные мероприятия, мастер-классы, открытые уроки по китайскому языку, показательные выступления. Подобное мероприятие прошло и в Смолевичской районной гимназии, куда приехал Республиканский институт китаеведения имени Конфуция Белорусского государственного университета, возглавляет который Анатолий Афанасьевич Тозик – председатель Общества Белорусско-Китайской дружбы.

Вместе с ним на мероприятии присутствовали почетные гости: главный исполнительный директор «Компании по развитию индустриального парка», первый представитель представительства Чайна Мерчентс в регионах Центральной Азии и Балтии Ху Чжэн, заместитель председателя Смолевичского райисполкома Игорь Ильич Кузнецов, начальник управления по образованию, спорту и туризму Смолевичского райисполкома Илона Юрьевна Достанко, заместитель начальника управления по образованию, спорту и туризму Смолевичского райисполкома Татьяна Ипполитовна Грушевская.

Приветствовал собравшихся гостей на празднике заместитель председателя райисполкома Игорь Ильич Кузнецов. Он поблагодарил гостей района за их внимание и доброе отношение к учебным заведениям и к району в целом и заверил, что в общих делах, таких как распространение китайского языка на Смолевиччине, мы не подведем своих партнеров.

В ответном слове первый представитель представительства Чайна Мерчентс в регионах Центральной Азии и Балтии Ху Чжэн заметил, что работает в Беларуси примерно три года и считает Смолевичи своей родиной:

– Каждый раз, когда я посещаю Смолевичский район, то чувствую себя как дома и бываю тронут вашей добротой и открытостью. Хотя расстояние между Китаем и Беларусью составляет более 10 тысяч километров, я всегда чувствую белорусское гостеприимство и благодарю за дружбу между нашими народами. Нас уже связывает глубокая дружба, в том числе, и на самом высоком государственном уровне. В последние годы она все больше развивается и укрепляется.

Много теплых слов господин Ху Чжэн сказал в адрес Анатолия Афанасьевича Тозика, который на протяжении многих лет, будучи премьер-министром, послом в Китае и в нынешней должности директора Института китаеведения, внес значительный вклад и продолжает это делать, в развитие дружбы между двумя народами, в вопросах распространения китайского языка.





– Представительство Чайна Мерчентс групп – самая крупнейшая государственная компания Китая, – продолжил господин Ху Чжэн. – Мы приехали сюда для развития индустриального парка и активно принимаем участие в благотворительных мероприятиях. Одним из важных проектов является развитие Института Конфуция в Минске, который сегодня относится к числу лучших подобных учреждений в мире. Мы планируем на протяжении пяти лет выделять 100 тысяч долларов на его развитие, часть из этих средств будет направлена в Смолевичский район. Я заметил, что многие школьники, студенты и учителя начали изучать китайский язык, я уверен, что его распространение будет способствовать обмену в сфере культуры и укреплению дружбы между нашими народами. Желаю процветания и успехов в развитии Смолевичского района!

О празднике и значении китайского языка в укреплении дружбы между нашими районами, об учебном учреждении, которое он возглавляет, говорил директор РИКК БГУ Анатолий Афанасьевич Тозик:

– В последнее воскресенье сентября в мире отмечается День Институтов Конфуция. Сегодня таких институтов в мире более пятисот. Наш называется Республиканский институт китаеведения имени Конфуция, поэтому мы тоже считаем этот день своим профессиональным праздником. Поскольку в гимназии существует наш филиал – Центр изучения китайского языка и китайской культуры, то мы решили этот день провести здесь, чтобы рассказать о нашем Институте, дать возможность желающим познакомиться с традиционной китайской культурой и посмотреть мастер-классы, а также в них поучаствовать. Хотелось бы, обращаясь к ученикам и их родителям, сказать, что Китай – это страна, которая в 21 веке оказывает наибольшее влияние, позитивное влияние, на положение дел на нашей планете. Мы стали суверенным государством в декабре 1991 года и уже спустя месяц, в январе 1992 года, подписали соглашение об установлении дипломатических отношений с Китайской Народной Республикой. С тех пор прошло уже двадцать шесть лет, и наши двусторонние отношения развиваются спокойно, системно, последовательно и, вместе с тем, динамично. Сегодня руководители Китая и Беларуси отмечают, что эти отношения можно считать идеальными или образцовыми для двух стран, которые имеют такие существенные отличия во всех сферах и областях. Восемь лет прошло с тех пор, как было принято решение о строительстве в Беларуси Китайско-Белорусского индустриального парка. Так получилось, что он находится на территории Смолевичского района. Парк прошел уже черту невозврата, начинает активно развиваться и все больше становится площадкой для формирования национальной экономики нового формата.

Анатолий Афанасьевич пять лет жил и работал в Китае. Он убежден, что нам очень важно знать эту страну, знать ее язык. Поэтому несколько лет назад было принято решение создать в Смолевичах основной базовый Центр на уровне общего среднего образования по изучению китайского языка. Анатолий Афанасьевич выразил надежду, что дети и родители со временем поймут, что выучив китайский язык, хотя бы на уровне общения, они гораздо легче смогут получить интересную и хорошо оплачиваемую работу рядом с родными местами и родным домом.

Он также рассказал, что в ближайшем будущем планируется установить в гимназии современный лингофонный кабинет для изучения китайского языка. Кроме этого, в Институте начата подготовка белорусских учителей по изучению китайского языка, и одним из лучших слушателей Института сегодня является учительница иностранного языка гимназии Наталья Ивановна Казловская. В следующем году институт будет готов принять еще одного-двух учителей со Смолевичского района для подготовки своих учителей.





С 2015 года в гимназии под началом Института Конфуция БГУ был открыт Центр изучения китайского языка и культуры, ведется обучение китайскому языку, ставятся творческие номера, с которыми ученики гимназии участвуют в национальных и международный конкурсах. На мероприятии, посвященном Всемирному дню Институтов Конфуция, учащиеся гимназии продемонстрировали свои таланты: участницы танцевального коллектива «БИТ» исполнили классический китайский танец с веерами, а ученица 11-го класса Анастасия Саланец – песню «Девушка, размахивающая крыльями».

В том, что китайский язык очень мелодичный и песни на нем получаются очень лиричными, смогли убедиться все присутствующие во время выступления гостей из Института Конфуция БГУ, которые также подготовили творческий номер – лирическую композицию «Завтра будет лучше» в исполнении преподавателей института Сун Яньвэй, Чжан Лифэн, Ян Цзилинь, Лю Сичэнь, Чжоу Ян, Цун Сяохуэй.

Дальше ребята и их родители, а на мероприятии присутствовали ученики из других учебных заведений района, в которых изучается китайский язык, участвовали в мастер-классах по плетению китайских узлов и вырезке из бумаги, в мастер-классе по каллиграфии и тайцзи-шань – восточной гимнастике с веерами, пробовали китайский чай во время чайной церемонии. Все мастер-классы проводили преподаватели и волонтеры Республиканского института китаеведения имени Конфуция. Также в фойе работал инфоцентр, где можно было познакомиться с деятельностью Института Конфуция БГУ и получить консультацию по курсам китайского языка.

Наталья ТЫШКОВСКАЯ.

Фото автора.