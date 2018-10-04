«Главное для учителя – настроить учеников на волну знаний»

Учитель – это профессия или призвание? Какими качествами все же должен обладать педагог? Ведь не каждому человеку по силам взять на себя ответственность за воспитание и обучение подрастающего поколения, от которого в дальнейшем будет зависеть будущее нашей страны. К людям, которые когда-то не побоялись связать свою жизнь с профессией учителя, реализовать себя в этой сфере, в полной мере можно отнести Людмилу Петровну Кириленко – заслуженного учителя Республики Беларусь. И пусть сегодня она находится на заслуженном отдыхе, добрыми словами ее вспоминают ученики и коллеги.

Поступив в БГУ на химический факультет, а на дворе тогда был 1956 год, Людмила Петровна даже подумать не могла, что когда-то станет учителем: все произошло весьма неожиданно. Почему при поступлении выбрала этот факультет, объяснялось просто, в то время была востребована профессия, связанная с химической промышленностью. После окончания университета, девушка была направлена в Витебск для работы по специальности, но здесь вмешалась судьба в лице будущего мужа Людмилы Петровны. Ей ничего не оставалось, как остаться в Смолевичах. Предприятий, связанных с химической отраслью, у нас в городе нет, поэтому Людмила Петровна стала преподавать химию в средней школе № 2. Вот так любовь помогла стать успешным учителем и завоевать доверие своих учеников и их родителей.





Людмиле Петровне недавно исполнилось 80 лет. Ее День рождения как раз выпал на дату, когда ГЛХУ «Смолевичский лесхоз» праздновал свое 80-летие. И это весьма символично, поскольку в свое время муж Людмилы Петровны Евгений Васильевич Кириленко работал на протяжении двадцати лет директором ГЛХУ «Смолевичский лесхоз».

В школе Людмила Петровна Кириленко проработала без малого сорок лет и сегодня поделилась тонкостями профессии, ответила на вопросы, которые волнуют многих учеников и учителей .

– Людмила Петровна, помните ли Вы своего первого учителя?

– Помню, но смутно. Потому что это были первые годы после войны: занятия в 1946 году часто срывались и велись нерегулярно.

– Как Вы относитесь к современному образованию?

– И положительно, и отрицательно. Плюс в том, что все дети находятся в одинаковых условиях, минус – слишком сложные тестирования.

– Были ли у Вас любимчики?

– Конечно, не было. Но были дети, которые располагали к себе своим старанием, стремлением к получению новых знаний. Но так, чтобы прямо любимчиков, не было. Потому что даже к отстающим ребятам, несмотря ни на что, было очень хорошее отношение.

– Были ли конфликты с учениками?

– Не помню такого. И, чтобы родители приходили жаловаться, тоже. Даже, когда немного поругаешь, да и скорее, не то что поругаешь, а проведешь беседу, никаких конфликтов не было.

– А были какие-то казусы, связанные с преподаванием химии?

– Да, казусы, безусловно, были. Как-то у нас в классе была практическая работа, а меня к себе в кабинет вызвал директор школы. На моем учительском столе лежал натрий. Но я детям строго наказала, чтобы они ничего не трогали. Правда, один ученик все же стащил этот натрий и положил к себе в новые штаны. Когда я пришла в кабинет, мальчик этот постоянно ерзал. А в кармане его брюк образовалась щель. Он рассказал мне, и мы быстро решили проблему. На его ноге было покраснение, но ничего страшного не случилось.

Был еще один маленький казус. Как-то на практическом занятии мы варили мыло – работали с 40 % щелочью. Мальчик нечаянно опрокинул щелочь на себя. Но все обошлось, только дырка на все колено на брюках осталась.

– Какие должны быть отношения между учеником и учителем?

– Самое главное – это взаимоуважение. Ученик должен уважать учителя, как и педагог ученика. Но и, конечно же, никуда не дется от дисциплины и строгости .

– Есть ли трудности в профессии учителя?

– Трудности, конечно, есть. Не сказать, что учитель – это легкая профессия, но, если ты любишь свое дело, свою профессию, то жизнь становится более интересной. А трудности есть в каждой профессии, ведь это жизнь. И у меня бывало всякое, бывало трудно психологически и морально, но все преодолимо.

– Какими качествами должен обладать человек, чтобы стать учителем?

– В человеке изначально должен быть заложен дар, чтобы детей настроить на нужную волну – жажду знаний. Главное, чтобы дети сами старались слушать тебя, чтобы была заинтересованность в изучаемом предмете.

– С высоты своего учительского опыта можете дать какой-нибудь наказ коллегам?

– Работать, преодолевать трудности, быть всегда оптимистом, не хныкать!

Рената КИРИЛЕНКО, ученица 9 класса ГУО «Смолевичская районная гимназия».