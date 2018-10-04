В преддверии празднования Дня матери Смолевичское районное объединение профсоюзов предлагает вам поучаствовать в Республиканской профсоюзной акции «Поздравим маму вместе!».

С 8 по 12 октября в Смолевичском районном объединении профсоюзов (г. Смолевичи, ул. Советская.125-32) и в каждой первичной профсоюзной организации можно будет написать добрые пожелания на одной из 5 праздничных открыток и отослать их самому дорогому человеку. Профсоюзные специалисты помогут оформить поздравление и отправят его по указанному адресу.

В этом году вы сможете отправить маме электронную открытку на почтовый ящик или в соцсети, просто скачав понравившееся поздравление на портале 1PROF.BY.

Поторопитесь сделать приятное самому дорогому человеку!