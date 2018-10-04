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В Подмосковье Миг-29 потерял управление и разбился

05.10.2018 12:23 — Разное | Tut.by  
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Многоцелевой истребиетль МиГ-29, принадлежащий лтно-исследовательскому институту имени Громова разбился в Подмосковье, сообщает ТАСС. Собственный источник расскзал информагентству, что оба пилота успели катапультироваться и их жизни ничего не угрожает.


Изображение носит иллюстративный характер. Фото: tvzvezda.ru

Истребитель упал вне населенных пунктов. По предварительным данным, на земле жертв и разрушений нет. На месте аварии работают представители оперативных служб.

Как позднее сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе Объединенной авиастроительной корпорации, самолет совершал учебно-тренировочный полет. «Во время полета летчики потеряли управление, поэтому направили его в безлюдное место, а сами катапультировались. Летчики не пострадали. Будет создана комиссия для расследования причин», — сказали в пресс-службе.

МиГ-29 — легкий истребитель четвертгго поколения, способный уничтожать как наземные, так и воздушные цели. Благодаря своим высоким характеристикам, этот самолет активно поставлялся на экспорт во множество стран. МиГ-29 даже есть на вооружении стран НАТО.

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