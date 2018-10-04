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В Подмосковье Миг-29 потерял управление и разбился
Многоцелевой истребиетль МиГ-29, принадлежащий лтно-исследовательскому институту имени Громова разбился в Подмосковье,
Истребитель упал вне населенных пунктов. По предварительным данным, на земле жертв и разрушений нет. На месте аварии работают представители оперативных служб.
Как позднее сообщили «
МиГ-29 — легкий истребитель четвертгго поколения, способный уничтожать как наземные, так и воздушные цели. Благодаря своим высоким характеристикам, этот самолет активно поставлялся на экспорт во множество стран. МиГ-29 даже есть на вооружении стран НАТО.
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На месте аварии работают представители оперативных служб.
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