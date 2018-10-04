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В Орше маршрутка на пешеходном переходе насмерть сбила 50-летнюю женщину

05.10.2018 12:28 — Разное | Аргументы и факты  
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В Орше маршрутка на пешеходном переходе насмерть сбила 50-летнюю женщину
ГАИ Витебск / vk.com

Как стало известно, водитель маршрутного такси совершал поворот налево с проспекта Текстильщиков на улицу 1-го Августа в Орше. В это время по нерегулируемому пешеходному переходу шла 50-летняя женщина.

В Орше маршрутка на пешеходном переходе насмерть сбила 50-летнюю женщину Пожилая женщина попала под трамвай в Минске

Водитель транспортного средства не заметил пешехода и сбил его. Как сообщили представители ГАИ Витебска и Витебской области, в результате аварии от полученных травм женщина скончалась на месте.

По факту смертельного ДТП проводится проверка. Выясняются все обстоятельства трагедии, назначен ряд экспертиз. Сотрудники ГАИ призывают водителей быть особенно внимательными при подъезде к пешеходным переходам.

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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