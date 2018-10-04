Удивительный кабачок вырастила пенсионерка Надежда Николаевна Заровская из Несвижа. Этот полезный овощ имеет длину 120 см, а диаметр самой тонкой части составил 20 см.
Фото Дмитрия ЯЩЕНКО.
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Несвижанка вырастила кабачок длиной 120 см и диаметром самой тонкой части 20 см
05.10.2018 — Разное | Нясвижскiя навiны
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Удивительный кабачок вырастила пенсионерка Надежда Николаевна Заровская из Несвижа. Этот полезный овощ имеет длину 120 см, а диаметр самой тонкой
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