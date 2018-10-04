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О работе в органах МВД

05.10.2018 — Разное | Нясвижскiя навiны  
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О работе в органах МВД

Отдел внутренних дел Несвижского райисполкома предлагает молодым людям в возрасте до 30 лет обдумать возможность прохождения службы в органах внутренних дел (милиции).

Личный состав органов внутренних дел несет службу по охране общественного порядка, предупреждению преступлений и своевременному их раскрытию, обеспечению безопасности движения на дорогах, воспитанию граждан в духе строгого соблюдения законов, защите прав и законных интересов граждан и т.д.

Оформляющиеся на службу в органы внутренних дел проходят специальный отбор, принимая участие в конкурсе на замещение вакантных должностей. При отборе учитываются моральные и деловые качества, состояние здоровья, уровень образования кандидатов.

Поступившим на службу в органы МВД присваивается специальное звание не ниже воинского, для несения службы бесплатно выдается форменное обмундирование. Заработная плата исчисляется в зависимости от места службы и выслуги лет.

Сотрудникам органов внутренних дел предоставляется ежегодный отпуск продолжительностью от 30 суток и более (в зависимости от выслуги лет). Имеется ряд других льгот.

По достижении возраста 48 лет, а также после 20 лет службы (в этот срок входит и служба в армии) увольняемые лица имеют право на пенсионное обеспечение.

Если вы придете к выводу о возможности прохождения службы в органах внутренних дел, то обращайтесь в отдел внутренних дел Несвижского райисполкома для решения вопроса о приеме на службу.

Подробную информацию можно получить, позвонив по телефонам: 5-13-14, 5-97-09.

«НН».


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Отдел внутренних дел Несвижского райисполкома предлагает молодым людям в возрасте до 30 лет обдумать возможность прохождения службы в органах внутренних
 
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