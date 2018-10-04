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«Из старого сделать самое современное». Лукашенко рассказал о принципе вооружения Беларуси
05.10.2018 12:40 — Разное | Ежедневник
фото: belta.by
5 октября на полигоне в Ивацевичском районе президент ознакомился с возможностями современных образцов вооружения, военной и специальной техники белорусского производства.
"Мы тут собрались не для того, чтобы кому-то грозить или развернуть какую-то пиаровщину. Это наша обыденная жизнь", - подчеркнул Лукашенко. Президент пояснил, что для приспособления ВС Беларуси к современным условиям был учтен опыт войн и локальных конфликтов в мире, развитие современных технических средств. В связи с этим руководство страны поставило задачу разработать новые образцы оружия. «И поскольку создание нового очень затратно и дорого, нам надо было из старого сделать самое современное», - цитирует президента
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5 октября на полигоне в Ивацевичском районе президент ознакомился с возможностями современных образцов вооружения, военной и специальной техники белорусского...
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