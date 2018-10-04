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5 октября на полигоне в Ивацевичском районе президент ознакомился с возможностями современных образцов вооружения, военной и специальной техники белорусского производства.

"Мы тут собрались не для того, чтобы кому-то грозить или развернуть какую-то пиаровщину. Это наша обыденная жизнь", - подчеркнул Лукашенко. Президент пояснил, что для приспособления ВС Беларуси к современным условиям был учтен опыт войн и локальных конфликтов в мире, развитие современных технических средств. В связи с этим руководство страны поставило задачу разработать новые образцы оружия. «И поскольку создание нового очень затратно и дорого, нам надо было из старого сделать самое современное», - цитирует президента БЕЛТА .

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так «Из старого сделать самое современное». Лукашенко рассказал о принципе вооружения Беларуси 5 октября на полигоне в Ивацевичском районе президент ознакомился с возможностями современных образцов вооружения, военной и специальной техники белорусского...

Глава государства пояснил специфику вооружения белорусской армии: «Для нашей Беларуси не танки главное, не самолеты, а специальные войска. Мы должны в любой точке Беларуси (если что-то вдруг произойдет) быстро появиться, нанести удар по бандитам и тем, кто посмеет к нам сунуться, и уйти. То есть скорость, маневренность. И под эти войска - силы специальных операций и прочие - мы должны были создавать в том числе и новое оружие. Но только то, которое надо… Нам не нужны авианосцы, мы не будем вести свои самолеты к чужим берегам. Мы не собираемся воевать за тридевять земель. Нам надо защитить Беларусь. И под это надо создавать самую современную армию и соответствующее вооружение".