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Глубокские предприятия выплачивали зарплаты ниже минимальной. Работникам задолжали 82 тысячи рублей

05.10.2018 12:58 — Разное | Tut.by  
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В Глубокском районе два сельхозпредприятия выплачивали своим работникам зарплаты ниже минимальной, сообщается на сайте Генпрокуратуры. Нарушения обнаружили на предприятиях «Стринадки» и «Озерцы». Недоплачивали 139 работникам.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Общая сумма неоплаты на двух предприятиях превысила 82,6 тысячи рублей.

— На момент прокурорской проверки в СУП «Стринадки» до размера минимальной заработной платы (месячной и часовой) не доплатили 71, а в ГП «Озерцы» ‑ 68 работникам, — отмечают в Генпрокуратуре. — При этом на предприятиях отсутствовали документы, которые подтверждали бы факты нарушений сотрудниками трудовой и исполнительской дисциплины, обосновывали бы такие недоплаты.

Работникам «Стринадки» дополнительно начислили до размера минимальной заработной платы 13 194 рубля.

— Работникам ГП «Озерцы» из недоплаченных 69 500 рублей выдали в августе текущего года 11 800 рублей. Согласно разработанному графику оставшиеся долги погасят до декабря 2018 года, — поясняют в Генпрокуратуре.

15 должностных лиц сельхозпредприятий привлекли к дисциплинарной ответственности.

 
 
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В Глубокском районе два сельхозпредприятия выплачивали своим работникам зарплаты ниже минимальной. Пострадали 139 человек.
 
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