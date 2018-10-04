Глубокские предприятия выплачивали зарплаты ниже минимальной. Работникам задолжали 82 тысячи рублей

В Глубокском районе два сельхозпредприятия выплачивали своим работникам зарплаты ниже минимальной, сообщаетс я на сайте Генпрокуратуры. Нарушения обнаружили на предприятиях «Стринадки» и «Озерцы». Недоплачивали 139 работникам.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Общая сумма неоплаты на двух предприятиях превысила 82,6 тысячи рублей.

— На момент прокурорской проверки в СУП «Стринадки» до размера минимальной заработной платы (месячной и часовой) не доплатили 71, а в ГП «Озерцы» ‑ 68 работникам, — отмечают в Генпрокуратуре. — При этом на предприятиях отсутствовали документы, которые подтверждали бы факты нарушений сотрудниками трудовой и исполнительской дисциплины, обосновывали бы такие недоплаты.

Работникам «Стринадки» дополнительно начислили до размера минимальной заработной платы 13 194 рубля.

— Работникам ГП «Озерцы» из недоплаченных 69 500 рублей выдали в августе текущего года 11 800 рублей. Согласно разработанному графику оставшиеся долги погасят до декабря 2018 года, — поясняют в Генпрокуратуре.

15 должностных лиц сельхозпредприятий привлекли к дисциплинарной ответственности.