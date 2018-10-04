ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Новая игра белорусов попала в топы App Store

05.10.2018 12:49 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Piano Crush, новая музыкальная игра от Gismart, через день после глобального релиза оказалась в топах по скачиваниям во многих странах мира. Глобальный релиз игры состоялся 4 октября.


По данным сервиса аналитики App Annie, игра заняла первое место среди приложений для iPad в семи странах мира. Приложение поднялось на первое место в категории «Музыка» в 54 странах, в том числе в США.

До этого Piano Crush несколько месяцев была доступна для предзаказа и собрала более 100 тысяч предварительных установок.

Piano Crush (iOSAndroid) — это музыкальная ритмическая игра в виде виртуального пианино. В библиотеке песен в игре доступны более 300 композиций в разных категориях: xиты, классика, традиционные, этнические, детские и многие другие. Чтобы сыграть песню, пользователю нужно следовать за динамическими подсказками и держать нужный темп композиции. Кроме этого Piano Crush предлагает заменить классическое звучание пианино, выбрав из более 50 инструментов и других звуковых эффектов. Среди звуков есть арфа, скрипка, орган, детский хор, музыкальная шкатулка и даже мяуканье кота.

Gismart — компания-разработчик развлекательных музыкальных и обучающих приложений и игр. Штаб-квартира компании находится в Лондоне, центр разработки — в Минске. Приложения компании скачали уже более 300 миллионов пользователей по всему миру.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 49
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Игра заняла первое место среди приложений для iPad в семи странах мира.
 
Новости дня
Новости разные
 
Белорусская бронетехника будет оснащена оптико-электронными приборами "Швабе"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

04.10.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Полоцка
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
05.10.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Гарадоцкi веснiк
Новости Полоцка
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика