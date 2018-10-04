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Новая игра белорусов попала в топы App Store
Piano Crush, новая музыкальная игра от Gismart, через день после глобального релиза оказалась в топах по скачиваниям во многих странах мира. Глобальный релиз игры состоялся 4 октября.
По данным сервиса аналитики App Annie, игра заняла первое место среди приложений для iPad в семи странах мира. Приложение поднялось на первое место в категории «Музыка» в 54 странах, в том числе в США.
До этого Piano Crush несколько месяцев была доступна для предзаказа и собрала более 100 тысяч предварительных установок.
Piano Crush (
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Игра заняла первое место среди приложений для iPad в семи странах мира.
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