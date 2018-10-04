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"Спасибо" учителю сказали в Ивье

05.10.2018 — Разное | Ивьевский край  
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04.10.2018г. состоялся вечер-чествование, посвященный Дню учителя, «Спасибо вам, учителя».

Почетными гостями мероприятия были председатель Ивьевского районного Совета депутатов Александр Александрович Хвасько, председатель Ивьевского районного объединения профсоюзов Анатолий Павлович Буклис, председатель районной организации Белорусского профсоюза работников образования и науки Станислава Станиславовна Захар.

&quot;Спасибо&quot; учителю сказали в Ивье

Лучшие педагоги Ивьевщины получили  высокие награды: 

почетные грамоты Ивьевского районного исполнительного комитета за достигнутые успехи в обучении и воспитании подрастающего поколения, высокое профессиональное мастерство;  благодарственные письма и почетные грамоты председателя Ивьевского районного Совета депутатов за достигнутые успехи в обучении и воспитании подрастающего поколения, многолетний плодотворный труд в системе образования;

почетные  грамоты  президиума Совета Гродненского областного объединения профсоюзов за многолетний добросовестный труд, активную работу по защите трудовых прав и социально- экономических интересов членов профсоюза;

почетные  грамоты главного управления образования Гродненского областного исполнительного комитета за успехи в обучении и воспитании подрастающего поколения, профессиональное мастерство;

грамоты главного управления образования Гродненского областного исполнительного комитета за успехи в обучении и воспитании подрастающего поколения, профессиональное мастерство;

почетные грамоты отдела образования Ивьевского районного исполнительного комитета за успехи в педагогической деятельности, высокое профессиональное мастерство, многолетний плодотворный труд в системе образования и в связи с Днем учителя.

&quot;Спасибо&quot; учителю сказали в Ивье

Кандидатуры самых достойных учителей для получения наград выдвинули коллективы учебных заведений.

«Учитель – самая гуманная и искренняя профессия, требующая духовных и душевных качеств человека. Любовь к делу и детям – основа профессии. Вера учителя в творчество, добро и справедливость - основа будущего. Педагог - новатор и консерватор, сочетающий традиции и умение идти в ногу со временем. Образование держится на неравнодушных»,- звучали со сцены  слова  начальника отдела образования Ивьевского райисполкома Елены Николаевны Хомко.

&quot;Спасибо&quot; учителю сказали в Ивье

 Она перечислила всех, чей профессиональный праздник – День учителя, поздравила работников образования и пожелала им увидеть в учениках свершения своих надежд.

Ярким незабываемым подарком учителям стали музыкальные номера  детского хореографического коллектива государственного учреждения культуры «Ивьевская детская школа искусств» и  концерт, подаренный творческим коллективом отдела культурно-массовой и просветительной работы г.п. Юратишки.

 
 
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04.10.2018г. состоялся вечер-чествование, посвященный Дню учителя, «Спасибо вам, учителя». Почетными гостями мероприятия были председатель Ивьевского районного...
 
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