|
В Беларуси транспортный налог отвяжут от техосмотра
Это может произойти с 1 июля будущего года, сообщил премьер-министр Сергей Румас в Палате представителей Национального собрания.
По его словам,
А неплательщиков будут выявлять с помощью системы контроля, которую еще нужно создать. Предстоит анализировать данные баз
Те из автомобилистов, кто не заплатит пошлину вовремя, вынуждены будут платить вдвое больше.
Напомним, что налог за допуск транспортного средства к участию в дорожном движении
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Транспортный налог водители смогут оплачивать в ЕРИП.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)