В Беларуси транспортный налог отвяжут от техосмотра

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Это может произойти с 1 июля будущего года, сообщил премьер-министр Сергей Румас в Палате представителей Национального собрания.

транспортный налог водители смогут оплачивать в ЕРИП - на срок от одного месяца, сообщает Еврорадио. В результате будут соблюдены интересы водителей, которые не пользуются своим автомобилем в течение года. По его словам,водители смогут оплачивать в ЕРИП - на срок от одного месяца,Еврорадио. В результате будут соблюдены интересы водителей, которые не пользуются своим автомобилем в течение года.

А неплательщиков будут выявлять с помощью системы контроля, которую еще нужно создать. Предстоит анализировать данные баз ЕРИП , фотофиксации и прохождения техосмотра.

Те из автомобилистов, кто не заплатит пошлину вовремя, вынуждены будут платить вдвое больше.