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В Беларуси транспортный налог отвяжут от техосмотра

05.10.2018 13:08 — Разное | Myfin  
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В Беларуси транспортный налог отвяжут от техосмотра
фото: Myfin.by

Это может произойти с 1 июля будущего года, сообщил премьер-министр Сергей Румас в Палате представителей Национального собрания.

По его словам, транспортный налог водители смогут оплачивать в ЕРИП - на срок от одного месяца, сообщает Еврорадио. В результате будут соблюдены интересы водителей, которые не пользуются своим автомобилем в течение года.

А неплательщиков будут выявлять с помощью системы контроля, которую еще нужно создать. Предстоит анализировать данные баз ЕРИП, фотофиксации и прохождения техосмотра.

Те из автомобилистов, кто не заплатит пошлину вовремя, вынуждены будут платить вдвое больше.

Напомним, что налог за допуск транспортного средства к участию в дорожном движении введен в Беларуси с января 2014 года. Транспортный налог требуется уплатить перед прохождением техосмотр.

 
 
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Транспортный налог водители смогут оплачивать в ЕРИП.
 
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