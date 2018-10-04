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Баскетболистку Татьяну Троину поздравляют с замужеством
Новости Беларуси. Татьяна Троина намекнула в социальных сетях о своей свадьбе.
Снимок, на котором Татьяна со спутником прокалывают дыроколом ID-карту, баскетболистка опубликовала на своей странице в Instagram. Происходящее на фото спортсменка подробно описала.
Татьяна Троина:
Пост был сопровожден хэштегом «кто понял, тот поймет».
Подписчики сразу начали поздравлять пару с таким важным событием в жизни.
В апреле нынешнего года
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Новости Беларуси. Татьяна Троина намекнула в социальных сетях о своей свадьбе. Снимок, на котором Татьяна со спутником прокалывают дыроколом ID-карту,...
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