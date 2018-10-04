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«Юность» лидирует в хоккейной Экстралиге, одержав 11 побед подряд
Новости Беларуси. Три матча прошли 4 октября в дивизионе А белорусской хоккейной Экстралиги, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
11-ю кряду победу одержала «Юность». На этот раз на выезде повержен «Гомель». «Динамо-Молодечно» дома взяло верх над «Лидой», а «Шахтер» был сильнее «Металлурга».
В чемпионате лидирует минский клуб, не потерявший пока ни одного очка.
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Новости Беларуси. Три матча прошли 4 октября в дивизионе А белорусской хоккейной Экстралиги, сообщили в программе «СТВ-Спорт». 11-ю кряду победу одержала «Юность»....
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