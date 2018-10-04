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Как проходит тренировка вейкбордистов в заброшенном карьере в Австрии: видеофакт
Новости Австрии. В австрийской Каринтии вейкбордисты превратили заброшенный карьер в настоящую спортивную площадку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Для обустройства трассы использовали исключительно то, что было на месте.
Пригодилось всё: выброшенная техника, старые шины, ржавые трубы, камни. На сооружение импровизированного спортивного объекта ушло две недели.
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Новости Австрии. В австрийской Каринтии вейкбордисты превратили заброшенный карьер в настоящую спортивную площадку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ....
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