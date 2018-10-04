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Пенсии в Беларуси до конца 2018 года могут вырасти еще на 5%

05.10.2018 13:09 — Разное | Аргументы и факты  
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Пенсии в Беларуси до конца 2018 года могут вырасти еще на 5%
Фото из открытых источников

Как рассказал премьер-министр Беларуси Сергей РУМАС во время выступления в парламенте 5 октября, правительство готовит предложение о еще одном повышении пенсий на 5% до конца текущего года.

Пенсии в Беларуси до конца 2018 года могут вырасти еще на 5% Что такое социальная пенсия и кому она положена?

В том случае, если предложение поддержат, то пенсии в 2018 году в общей сложности вырастут более чем на 20%. Премьер-министр отметил, что с учетом инфляции на уровне 6% – это рекордный рост.

Напомним, трудовые пенсии в 2018 году поднимали дважды. С 1 мая размер выплат увеличился в среднем на 5,4%, с 1 августа – в среднем на 10%. Средний размер назначенных месячных пенсий в августе составил около 364 руб.

 
 
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Правительство готовит предложение о повышении пенсий.
 
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