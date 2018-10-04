Глава КГБ: Через неделю-две первые задержанные по делу медиков пойдут в суд

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— Через неделю-две в суд пойдут первые дела медиков. В СИЗО КГБ осталось не более 10−20 человек, остальным мера пресечения изменена, — сообщил он.Среди тех, кто находится в СИЗО, — замминистра здравоохранения Игорь Лосицкий и владелец «Искамеда» Сергей Шакутин.По словам Вакульчика, свою вину признали все задержанные. На вопрос, проходит ли по делу свидетелем или в каком-то еще статусе Василий Жарко (экс-министр здравоохранения. — Прим. TUT.BY), глава КГБ ответил, что «пока нет».Валерий Вакульчик отметил, что уже выработан механизм, который позволяет сделать систему закупок и оказания медуслуг прозрачной и эффективной.Напомним, 25 июня председатель КГБ Валерий Вакульчик сообщил о том, что комитет вскрыл масштабную коррупционную схему в сфере здравоохранения Беларуси. Как сообщил 11 сентября на совещании о проблемных вопросах в системе здравоохранения белорусский президент, возбуждено 95 уголовных дел, почти 100 человек попали под следствие., — подчеркнул глава государства.Из представителей крупного частного бизнеса летом были задержаны владелец «Искамеда» Сергей Шакутин и председатель совета директоров крупнейшей частной аптечной сети «Аптека групп» Леонид Томчин.В конце сентября Главным управлением по борьбе с организованной преступностью и коррупцией (ГУБОПиК) МВД Беларуси была задержана начальник управления фармацевтической инспекции и организации лекарственного обеспечения Минздрава Людмила Реутская.В середине августа нескольким задержанным изменили меру пресечения.