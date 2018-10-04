ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Минздраве Грузии назвали дезинформацией утверждения МИД РФ о секретных опытах на людях в лаборатории под Тбилиси

05.10.2018 12:52 — Разное | Интерфакс  
Размер текста:
A
A
A

В Минздраве Грузии считают дезинформацией заявления представителей РФ о деятельности функционирующего под Тбилиси исследовательского центра общественного здоровья им.Ричарда Лугара (известного как биолаборатория Лугара - ИФ) и заявляют, что лаборатория работает в прозрачном режиме.

"Российские представители продолжают распространять дезинформацию по поводу центра им.Ричарда Лугара. Последним источником подобной дезинформации стала официальный представитель МИД РФ, которая распространила очередную ложную информацию о секретных опытах над людьми в этой лаборатории", - заявил директор Национального центра по контролю за заболеваниями и общественного здоровья Минздрава Грузии Амиран Гамкрелидзе на пресс-конференции в пятницу.

По его словам, грузинская сторона однозначно заявляет, что никаких исследований лечебных препаратов против гепатита С в центре не проводилось и не проводится и "тем более, американскими специалистами".

Как считает А.Гамкрелидзе, "целью очередной дезинформации является попытка бросить тень на деятельность существующего в Грузии оснащенного современными технологиями центра, функционирование которого имеет огромное значение для укрепления биобезопасности как Грузии, так и региона".

"Еще раз разъясним, что исследовательский центр общественного здоровья им.Лугара является объектом Национального центра по контролю за заболеваниями и общественного здоровья Минздрава Грузии", - отметил А.Гамкрелидзе.

По его словам, центр был построен в рамках соглашения между Грузией и США и полностью передан в собственность грузинского правительства со всем оборудованием.

Он также подчеркнул, что с 2018 года финансирование центра Лугара и лабораторной сети обеспечивает правительство Грузии.

По информации А.Гамкрелидзе, с центром сотрудничают ученые различных стран, в том числе из Азербайджана, Армении, Турции, там постоянно работают магистранты и докторанты различных университетов с целью проведения научных исследований.

"Грузия честно выполняет взятые на себя международные обязательства в соответствии с конвенцией ООН, в том числе по деятельности биологических лабораторий", - заявил он.

А.Гамкрелидзе также напомнил о том, что с целью обеспечения прозрачности центра Лугара Грузия 14-15 ноября примет там международное научное мероприятие.

"Указанное мероприятие организовано Грузией и Германией и участие в нем примут биоэксперты из более 20 стран", - сказал он.

А.Гамкрелидзе заявил, что приглашение принять участие в мероприятии было направлено и российской стороне, но РФ ответила "категорическим отказом".

По его словам, прозрачность центра Лугара доказывает тот факт, что его неоднократно посещали российские журналисты и биоэксперты из России, которым была предоставлена возможность детально ознакомиться с деятельностью лаборатории.

Он отметил, что российские эксперты даже проводили практические тренировки в лаборатории.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выражала обеспокоенность тем, что медико-биологические исследования США создают угрозу распространения опасных инфекций на постсоветском пространстве. В частности, она привела в пример Исследовательский центр общественного здравоохранения им.Р.Лугара в пригороде Тбилиси, который изучает особенно опасные инфекции и вирусы, а также их возбудителей.

11 сентября на пресс-конференции в Москве бывший министр госбезопасности Грузии (в 1993-1995 гг) Игорь Гиоргадзе выступил с утверждением о том, что в лаборатории, которая действует недалеко от Тбилиси под эгидой США, могут производиться особо опасные бактерии и вирусы. В частности, он сослался на свидетельства американца Джеффри Сильверманна, по словам которого, в лаборатории им.Р.Лугара "производят опасные для здоровья вещества и испытывают их на местном населении". "Производят сибирскую язву, чуму и свиной грипп", - утверждал И.Гиоргадзе.

После этого в Минобороны РФ заявили, что есть признаки нарушения со стороны США Конвенции о запрещении разработки бактериологического оружия. "Ставшие известными вопиющие факты и документы содержат признаки серьезных нарушений американской стороной Конвенции о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического и токсинного оружия и об их уничтожении, ратифицированной США в 1972 г.", - говорилось в сообщении Минобороны РФ от 14 сентября.

 
 
Ссылка на источник 21
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Минздраве Грузии считают дезинформацией заявления представителей РФ о деятельности функционирующего под Тбилиси исследовательского центра общественного...
 
Новости дня
Новости разные
 
Баскетболистку Татьяну Троину поздравляют с замужеством
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

04.10.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Полоцка
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
05.10.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Гарадоцкi веснiк
Новости Полоцка
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика