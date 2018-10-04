В Минздраве Грузии назвали дезинформацией утверждения МИД РФ о секретных опытах на людях в лаборатории под Тбилиси

В Минздраве Грузии считают дезинформацией заявления представителей РФ о деятельности функционирующего под Тбилиси исследовательского центра общественного здоровья им.Ричарда Лугара (известного как биолаборатория Лугара - ИФ) и заявляют, что лаборатория работает в прозрачном режиме.

"Российские представители продолжают распространять дезинформацию по поводу центра им.Ричарда Лугара. Последним источником подобной дезинформации стала официальный представитель МИД РФ, которая распространила очередную ложную информацию о секретных опытах над людьми в этой лаборатории", - заявил директор Национального центра по контролю за заболеваниями и общественного здоровья Минздрава Грузии Амиран Гамкрелидзе на пресс-конференции в пятницу.

По его словам, грузинская сторона однозначно заявляет, что никаких исследований лечебных препаратов против гепатита С в центре не проводилось и не проводится и "тем более, американскими специалистами".

Как считает А.Гамкрелидзе, "целью очередной дезинформации является попытка бросить тень на деятельность существующего в Грузии оснащенного современными технологиями центра, функционирование которого имеет огромное значение для укрепления биобезопасности как Грузии, так и региона".

"Еще раз разъясним, что исследовательский центр общественного здоровья им.Лугара является объектом Национального центра по контролю за заболеваниями и общественного здоровья Минздрава Грузии", - отметил А.Гамкрелидзе.

По его словам, центр был построен в рамках соглашения между Грузией и США и полностью передан в собственность грузинского правительства со всем оборудованием.

Он также подчеркнул, что с 2018 года финансирование центра Лугара и лабораторной сети обеспечивает правительство Грузии.

По информации А.Гамкрелидзе, с центром сотрудничают ученые различных стран, в том числе из Азербайджана, Армении, Турции, там постоянно работают магистранты и докторанты различных университетов с целью проведения научных исследований.

"Грузия честно выполняет взятые на себя международные обязательства в соответствии с конвенцией ООН, в том числе по деятельности биологических лабораторий", - заявил он.

А.Гамкрелидзе также напомнил о том, что с целью обеспечения прозрачности центра Лугара Грузия 14-15 ноября примет там международное научное мероприятие.

"Указанное мероприятие организовано Грузией и Германией и участие в нем примут биоэксперты из более 20 стран", - сказал он.

А.Гамкрелидзе заявил, что приглашение принять участие в мероприятии было направлено и российской стороне, но РФ ответила "категорическим отказом".

По его словам, прозрачность центра Лугара доказывает тот факт, что его неоднократно посещали российские журналисты и биоэксперты из России, которым была предоставлена возможность детально ознакомиться с деятельностью лаборатории.

Он отметил, что российские эксперты даже проводили практические тренировки в лаборатории.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выражала обеспокоенность тем, что медико-биологические исследования США создают угрозу распространения опасных инфекций на постсоветском пространстве. В частности, она привела в пример Исследовательский центр общественного здравоохранения им.Р.Лугара в пригороде Тбилиси, который изучает особенно опасные инфекции и вирусы, а также их возбудителей.

11 сентября на пресс-конференции в Москве бывший министр госбезопасности Грузии (в 1993-1995 гг) Игорь Гиоргадзе выступил с утверждением о том, что в лаборатории, которая действует недалеко от Тбилиси под эгидой США, могут производиться особо опасные бактерии и вирусы. В частности, он сослался на свидетельства американца Джеффри Сильверманна, по словам которого, в лаборатории им.Р.Лугара "производят опасные для здоровья вещества и испытывают их на местном населении". "Производят сибирскую язву, чуму и свиной грипп", - утверждал И.Гиоргадзе.

После этого в Минобороны РФ заявили, что есть признаки нарушения со стороны США Конвенции о запрещении разработки бактериологического оружия. "Ставшие известными вопиющие факты и документы содержат признаки серьезных нарушений американской стороной Конвенции о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического и токсинного оружия и об их уничтожении, ратифицированной США в 1972 г.", - говорилось в сообщении Минобороны РФ от 14 сентября.