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Белорусская бронетехника будет оснащена оптико-электронными приборами "Швабе"

05.10.2018 12:47 — Разное | Интерфакс  
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Поставляемые в Беларусь оптико-электронные приборы будут использоваться для модернизации бронетехники, сообщает пресс-служба холдинга "Швабе".

"Сегодня холдинг укрепляет и выводит на новый уровень взаимодействие со странами-членами Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). С Беларусью нас связывает многолетний опыт сотрудничества. В рамках подписанного контракта "Швабе" наладит поставки оптико-электронных приборов, необходимых для проведения модернизации и ремонта бронетанковой техники, в белорусский город Борисов", - сказал заместитель генерального директора "Швабе" Дмитрий Жидков, слова которого приводятся в сообщении, поступившем в "Интерфакс-АВН" в пятницу.

Ранее сообщалось, что холдинг "Швабе" подписал на прошедшей в Баку выставке оборонной промышленности ADEX-2018 контракт на поставку ОАО "140 ремонтный завод" партии оптико-электронных приборов.

"140 ремонтный завод является ведущим в Беларуси предприятием, осуществляющим капитальный ремонт и модернизацию бронетанковой техники и дизельных двигателей к ней", - отмечается в сообщении.

 
 
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Поставляемые в Беларусь оптико-электронные приборы будут использоваться для модернизации бронетехники, сообщает пресс-служба холдинга "Швабе".
 
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