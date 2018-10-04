Восемь рабочих пострадали из-за падения строительных лесов в Москве

При строительстве жилого комплекса на западе Москвы произошло обрушение строительных лесов, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Мосгосстройнадзора в пятницу.

"По предварительной информации, произошло обрушение строительных лесов. Сейчас выясняются причины и обстоятельства произошедшего", - сказал сотрудник пресс-службы.

По его словам, инспектор комитета уже выехал на место для выяснения обстоятельств.

"Сейчас рано говорить о масштабах произошедшего, также как рано говорить и о пострадавших", - подчеркнул представитель комитета.

Он отметил, что обрушение лесов произошло на строительстве жилого комплекса "Снегири" на Минской улице.

Ранее сообщалось, что восемь рабочих пострадали из-за падения строительных лесов в районе метро "Ломоносовский проспект" в Москве.

"По предварительным данным, в результате падения строительных лесов на стройплощадке по адресу: улица Минская, 2Г пострадало восемь рабочих", - сообщил "Интерфаксу" в пятницу информированный источник.