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Беларусь и Россия готовят индикативный баланс поставки нефтепродуктов - Румас

05.10.2018 12:31 — Разное | Интерфакс  
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Беларусь и Россия готовят индикативный баланс поставки российских нефтепродуктов в республику на IV квартал 2018 года и 2019 год, сообщил глава белорусского правительства Сергей Румас.

"Что касается поставок нефтепродуктов (российских - ИФ). По результатам договоренности глав государств в Сочи, есть поручение правительству подготовить изменения в межправсоглашение о сотрудничестве в области  нефтепродуктов от 2007 года", сказал С.Румас журналистам в пятницу в Минске.

"Сегодня мы работаем с российскими коллегами и готовим протокол вместе с индикативными балансами, где будут отражены объемы нефтепродуктов, которые Беларусь будет получать в IV квартале этого года и в 2019 году", - добавил премьер министр.

Как сообщалось, Россия заявляла о намерении ограничить беспошлинную поставку нефтепродуктов в Беларусь, мотивируя это потерями российского бюджета. Беларусь в этом году значительно увеличила импорт темных нефтепродуктов. Руководство Беларуси поясняло, что закупки нефтепродуктов увеличены для дальнейшей переработки на белорусских НПЗ, которые активно модернизируются.

 
Теги: Минск
 
 
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Беларусь и Россия готовят индикативный баланс поставки российских нефтепродуктов в республику на IV квартал 2018 года и 2019 год, сообщил глава белорусского...
 
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