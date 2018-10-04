"Надо защитить Беларусь и рассчитывать не на кого" Лукашенко рассказал, зачем армии спецвойска и свое оружие

Соответствующие заявления сделаны на полигоне в Ивацевичском районе в ходе осмотра современных образцов такого оружия и техники, передает БелТА.





"Мы тут собрались не для того, чтобы кому-то грозить или развернуть какую-то пиаровщину. Это наша обыденная жизнь", - подчеркнул Лукашенко.





Он напомнил, что за последние годы в независимой Беларуси пришлось несколько раз модернизировать и приспосабливать Вооруженные Силы к современным условиям. В том числе был учтен опыт войн и локальных конфликтов в мире, развитие технических средств.





"Мы уже по-моему в четвертый раз пытаемся модернизировать в целом свои Вооруженные Силы - все, не только армию", - сказал он.





По его словам, на первом этапе нужно было определяться в том числе с численностью армии в такой компактной стране, как Беларусь. Тогда было принято решение, что необходима армия не в 250-300 тыс. человек, а немногим менее 100 тыс.





"Мы были вынуждены спокойно сокращать Вооруженные Силы. Тогда не стоял вопрос о том, что мы будем что-то модернизировать, создавать новое. Тогда стоял вопрос, как сохранить то, что осталось от СССР. И многие помнят, что наши доморощенные, которые сейчас якобы хотят быть у власти, начали резать все.





Немцам продавали уже порезанную, подготовленную бронетехнику для того, чтобы там могли переплавить и сделать в НАТО свое оружие. Это было мое первое решение - когда этот разбой был прекращен, - добавил он. - Это был первый шаг независимой суверенной армии".





По его словам, дальше начались войны, в том числе на Ближнем Востоке. В Беларуси на этом фоне были созданы научно-исследовательские группы, которые изучали опыт современной войны, чтобы понять ее особенности.





"И нам надо было, реформируя уже созданные Вооруженные Силы, на марше перестраиваться. Но мы же не будем воевать в пустыне, у нас совершенно другие условия. Стоял вопрос, как приспособить армию и вооружение к нашим условиям, - отметил Лукашенко. - Потом были очередные войны. Это был третий этап.





Мы вынуждены были создавать силы специальных операций. Мы поняли, что фронт на фронт нигде воевать не будут, нужно высокоточное оружие, специально подготовленные силы, чтобы защитить страну и нанести противнику неприемлемый ущерб".





"Сейчас мы видим, что происходит недалеко от нас, что происходит в Сирии. Изучая ситуацию, мы уже абсолютно понимаем, какая будет, не дай Бог, война, как мы должны защищаться, какая численность наших Вооруженных Сил должна быть. Все определено от жизни.





И мною была поставлена задача, чтобы мы приступили к разработке новых образцов оружия, нужных для обороны Беларуси. И поскольку создание нового очень затратно и дорого, нам надо было из старого сделать самое современное, - сказал Лукашенко. - Для нашей Беларуси не танки главное, не самолеты, а специальные войска.





Мы должны в любой точке Беларуси (если что-то вдруг произойдет) быстро появиться, нанести удар по бандитам и тем, кто посмеет к нам сунуться, и уйти. То есть скорость, маневренность. И под эти войска - силы специальных операций и прочие - мы должны были создавать в том числе и новое оружие. Но только то, которое надо".





"Нам не нужны авианосцы, мы не будем вести свои самолеты к чужим берегам. Мы не собираемся воевать за тридевять земель. Нам надо защитить Беларусь. И под это надо создавать самую современную армию и соответствующее вооружение", - подчеркнул Александр Лукашенко.





Он также пояснил, почему была поставлена задача создавать именно отечественное вооружение.





"Не факт, что нам помогут, если вдруг что-то случится. Примеров предостаточно. Мы видим поведение некоторых тут союзников. Ну, кроме России, наверное, нам рассчитывать не на кого. И даже на Россию мы не можем на 100 процентов положиться.





Хорошо, сегодня Путин и прочие, он понимает нас, я понимаю его. Мы вместе как-то действуем (и то не всегда). А что будет завтра? Поэтому надо иметь самое необходимое свое оружие - стрелковое, для мобильных войск технику - то, что мы можем создавать. И модернизировать до современного уровня ту технику, которая у нас имеется", - сказал Президент.





"Самолет для нас уже не оружие. Любой самолет на взлете видят натовцы. Поразить сегодня самолет, уничтожить никаких проблем нет. Они могут, и мы можем. Мы видим за тысячу километров любой самолет, который поднимается на аэродроме. 50 миллионов один самолет. Ракета С-300, и его нет", - констатировал Лукашенко.





Тем не менее он отметил, что авиация нужна для контроля воздушного пространства, своевременного реагирования.





"Нужны беспилотные летательные аппараты, высокоточное оружие (мы его создали - свою ракету). Если кому-то захочется с нами повоевать, он подумает, что в окно получит эту ракету. Ну и силы специальных операций надо оснастить так, чтобы они могли воевать на своей территории. И если кто-то посмеет, значит (мы не скрываем это), диверсионные группы нанесут удар и на той территории, с которой последует нападение на Беларусь", - заявил он.





Лукашенко подчеркнул, что его поручения по созданию новых образцов вооружения выполняются, и несколько месяцев назад было принято решение после мероприятий, связанных с экономикой страны, завершения сельхозработ, ознакомиться с современными отечественными образцами вооружения и военной техники.





Лукашенко обратил внимание, что военные люди даже в мирное время каждый день должны быть готовы к войне.





"А поскольку мы не воюем и воевать где-то искусственно не собираемся, надо учиться здесь. Ибо будем создавать вооружения, все у нас будет, а люди воевать не научатся. Вот суть сегодняшнего мероприятия, - резюмировал он. - Поэтому давайте посмотрим, начиная с модернизации и заканчивая моим поручением, что мы должны создать не только беспилотные летательные аппараты-разведчики, а мы должны создать ударные БПЛА".