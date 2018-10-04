Водитель автобуса, мерчандайзер и плотник. Как начинали карьеру звездные футболисты

Знакомый многим футболистам путь из молодежки до главной команды страны иногда идет по кривой. Некоторые игроки, прежде чем стать чемпионами, пинали мяч на глухих стадионах и подрабатывали, где придется. SPORT.TUT.BY и «Академия Интер ФШМ Минск» рассказывают о семи известных футболистах, начинавших карьеру на любительском уровне.



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Карлос Бакка

Водитель автобуса. Бомбардир «Вильярреала», ранее — «Милана» и «Севильи»

Обычно в возрасте 20 лет талантливая молодежь начинает переход в большой футбол, но в жизни Карлоса Бакки все произошло иначе. В свои неполные 20 парень каждый день вставал с рассветом, чтобы успеть на работу в транспортный парк города Пуэрто Боливар. Там Бакка работал по 15 часов в сутки водителем автобуса. Он был рад, ведь сев за баранку освободился от надоевшей ловли рыбы, которую семья продавала на рынке. Все детство Карлос провел в колумбийской глуши с удочкой и залатанным футбольным мячом. Ни о каких академиях мальчик не мечтал, денег у семьи не было совсем.

Команда района, а затем и департамента давали желаемую отдушину. В одном из матчей Карлос отгрузил дежурный покер под жидкие аплодисменты местной публики. Среди зевак был и Давид Пинильос — тренер «Атлетико Хуниор», выступавшего в сильнейшей колумбийской лиге. Парню посоветовали для начала побегать пару сезонов в скромной «Барранкилье», чтобы восполнить пробелы в футбольной науке. Бакка не растерялся и сходу заиграл, а старая шоферская кепка закономерно нашла гвоздь. Отыграв больше сотни матчей в колумбийских первенствах, форвард привлек внимание европейских клубов. Настойчивее остальных были «Кьево» и московский «Локомотив». «Железнодорожники» подготовили документы, футболист прилетел в Россию, но в последний момент боссы клуба предпочли колумбийцу Фелипе Кайседо, а Бакка отправился в «Брюгге».

Остается только догадываться, как сложилась бы судьба страйкера, если бы он перешел в «Локомотив». В Бельгии у парня поперло, Бакка много забивал, выходя на замену и его быстро сделали первым номером «черно-синих». По итогам сезона 2012/2013 он стал лучшим бомбардиром первенства. Тем же летом Бакку покупает «Севилья» за 7 миллионов евро, заочно выставляя отступные в 30 миллионов. В стенах «Рамон Санчес Писхуан» прыткий южноамериканец быстро стал своим. Унаи Эмери собирал ураганный коллектив, который позже выиграет три подряд финала Лиги Европы. Бакка в статусе главной звезды андалузского клубы поднимал почетный трофей над головой два раза. В 2015 году «Милан» затеял очередное обновление и в качестве главного снайпера позвал колумбийца. В Серии А Бакка снова прилично забивал, но решил вернуться в Испанию. Сейчас его можно увидеть в клубном автобусе «Вильярреала», но только в качестве пассажира.

Джейми Варди

Рабочий оптоволоконного завода. Чемпион Англии

До того, как стать игроком года в Англии, юный Джейми с друзьями пинал пустые пивные банки на окраине Шеффилда. В рабочем городе у молодого парня два пути: ехать учиться в Лондон или идти работать на завод. Напористый юноша все-таки выбрал футбол, поступив в академию «Шеффилд Уэнсдей». В стане одного из старейших клубов Англии форвард задержался до 16 лет. Варди не выделялся на поле среди сверстников и был отчислен из юношеской команды из-за низкого роста и скверного характера.

Джейми снова вернулся на улицу. Пробежки и двусторонки рассыпались под тяжестью ящиков с недорогим алкоголем. Около года сын крановщика и адвокатессы ничем связанным с футболом не занимался. Дальше-больше, как-то раз возле бара к другу Джейми, носившему слуховой аппарат, пристали два хулигана. На издевки нападающий ответил кулаками, в итоге полгода домашнего ареста с датчиком местонахождения.

К тому времени будущего «лиса» подобрал «Стокбридж» из восьмого английского дивизиона. Следующие шесть месяцев прошли в крайне интенсивном режиме: с половины седьмого вечера до половины седьмого утра он обязан был находиться дома, а работу и футбол умещать в оставшееся время. В домашних встречах Варди играл не более 70 минут, на выезде — ровно час, после чего на родительской машине летел домой. На следующий день шел на завод по производству оптоволокна, где часто приходилось отпрашиваться на тренировки у боссов.

За три сезона в «Стокбридже» Джейми Варди наколотил более 60 голов, чем привлек «Галифакс» — клуб чуть посерьезнее и с постоянной горячей водой в раздевалке. В новой команде Джейми продержался всего год: 27 точных ударов и трансфер во «Флитвуд». В то же время у него родилась дочь и нападающий покинул завод. В пятой английской лиге страйкер продолжал обыгрывать почтальонов и электриков, оправдывая 150 тысяч фунтов, которые владелец «Флитвуда» Энди Пайли заплатил бывшему клубу Варди. 31 мяч в первом же сезоне помогли команде выйти в четвертую лигу, а Пайли провернуть рекордный трансфер в истории «рыбаков». В 2012 году менеджер отпустил 25-летнего игрока в «Лестер» с условием, что клубу доплатят еще несколько сотен тысяч фунтов, если этот игрок попадет в сборную Англии. Позже Пайли в интервью говорил, что в «Лестере» не верили в такой расклад.



Reuters

В Чемпионшипе девятке «лис» и вправду не везло. Джейми часами отрабатывал завершения атак, оставаясь на базе клуба после тренировок. Профита не наблюдалось: больше 5 голов в дебютном сезоне нападающий не забил. Болельщики успели прозвать парня «английским Бендтнером». Джейми в гневе ломал клубную мебель и намеривался навсегда уйти из футбола. Трехчасовая беседа с рулевым Найджелом Пирсоном охладила пыл страйкера. Поползла вверх и результативность, а перед сезоном 2015/2016 в команду пришел Клаудио Раньери, при нем Варди эволюционировал в суперфорварда. Нападающий забил 24 мяча, стал чемпионом Англии и футболистом года в АПЛ. В конце «золотого» сезона Рой Ходжсон вызвал Джейми в национальную сборную.

Мирослав Клозе

Каменщик. Чемпион Мира

Лучший бомбардир в истории сборной Германии родился в семье футболиста и гандболистки, но профессионального спорта в жизни форварда могло и не быть. Родители, не зарабатывавшие больших денег, советовали сыну пойти учиться. В этом был смысл, ведь учеба помогла социализироваться Миро, который на тот момент плохо говорил на немецком. В три года Клозе переехал из польского городка Ополе во Францию, там в местном «Осере» играл его отец Йозеф. В середине восьмидесятых Мирек с родителями переехал в Германию. Прежде чем получить необходимые документы, семья провела несколько недель в лагере для беженцев. В новой стране у будущего форварда «бундестим» возникли большие проблемы с адаптацией, его даже перевели из четвертого класса во второй. Окончив среднюю школу, Миро поступил в училище на плотника-каменщика.

В свободное от станка время парень поигрывал в «Блаубах-Диделькопфе» из восьмого немецкого дивизиона. Клуб немца находился рядом с Кайзерслаутерном, чья команда тогда гремела на всю страну. Прямого трансфера не случилось. Только в 20 лет Миро заприметил «Хомбург» из пятой лиги. В дебютном сезоне форвард-плотник забил 11 мячей. Часть из них головой, что удивительно, ведь субтильный Клозе далеко не король воздуха. Напористость и трудолюбие подарило форварду путевку в вип-зону европейского футбола — в 1999 году он перешел в дубль «Кайзерслаутерна», а потом и в главную команду, которую тренировал легендарный Отто Рехагель. Коуч подпустил форварда к основному составу и тот не подкачал: в 29 матчах забил 9 мячей, а еще через год отгрузил 16 голов. В те годы Клозе-младший окончательно завязал с обработкой дерева и сосредоточился на футболе. Первую зарплату в «Кайзерслаутерне» он отдал родителям на строительство дома. Президент клуба Юрген Фридрих не скрывал своего восхищения быстрым взлетом нападающего и грамотно продал забивалу в бременский «Вердер» за 5 миллионов евро. За три сезона в составе «музыкантов» Клозе отличился 53 раза и в 2006 году стал лучшим бомбардиром Бундеслиги. Как раз в то же время «Бавария» искала нападающего в пару к Луке Тони. За 15 миллионов евро футболист уехал в Мюнхен.



Фото: sport-xl.org

В национальной сборной Германии Клозе заиграл еще в 2001 году, отклонив предложение выступать за Польшу. С немцами он стал мировым рекордсменом по голам в финальных стадиях чемпионатов мира, точно ударив 16 раз. Вдобавок, Клозе первый футболист, завоевавший медали четырех чемпионатов мира подряд: золото 2014 года, серебро 2002 года, бронзу мундиалей 2006 и 2010 годов. Всего за манншафт голеадор сыграл в 137 поединках, уступив по этому показателю лишь Лотару Маттеусу. Первого ноября 2016 года Мирослав Клозе покинул итальянский «Лацио» и завершил игровую карьеру.

Дидье Дрогба

Бухгалтер. Легенда «Челси»

Вечером 19 мая 2012 года Дрогба гордо поднимает первый в истории «Челси» кубок европейских чемпионов. В серии пенальти была повержена «Бавария». Мюнхенцам было обидно вдвойне, ведь они проиграли на родной «Альянц-Арене». В тот исторический день на месте Дидье мог оказаться другой нападающий, если бы в начале девяностых мальчика не отправили во Францию из Кот-д'Ивуара.

У семьи будущей легенды «аристократов» было крайне незавидное положение. Родители день и ночь пропадали на работе в банке. Казалось бы, работа неплохая, но помимо Дидье в семье было еще 6 детей. Глава семейства вспомнил о дяде будущего форварда Мишеле Габо, тот профессионально играл в футбол и жил во Франции, куда рванул с первой волной иммигрантов. В 5 лет Тито, как его называла мама, в первый раз покинул Африку. В аэропорту имени Шарля де Голля Мишель Габо встретил мальчика с именным ярлычком на шее, так родители Дидье «пометили» своего сына, чтобы тот не потерялся в незнакомой стране.



Фото: Reuters

Три года крохотный африканец жил на сьемных квартирах вместе с дядей, пока в один момент не попросился обратно. В 8 лет Дрогба вернулся в родной Абиджан. В те годы в Кот-д'Ивуаре был жесточайший кризис, и семья посоветовала Дидье долго не задерживаться дома. Отец снова позвонил Мишелю Габо, дядя выслал денег и в 11 лет мальчик отправился в Европу снова, на сей раз учиться.

Пока дядя колесил по не самым титулованным французским клубам, племянник убирался в съемной квартире и немного поигрывал в футбол на заднем дворе. На этом настоял сам Габо, уверенный в том, что футбол для парня — лучшее занятие. Родители отдавали предпочтение учебе, поэтому до 19 лет «вождь» не видел аккуратных раздевалок и выстриженных газонов. Закончив школу Дидье пошел учиться на бухгалтера, совмещая учебу и вечерний футбол. Придя в более-менее серьезный «Ле-Ман» в статусе любителя, африканец часами пахал на тренировках, чтобы не отставать от партнеров. В 21 год Дрогба получает первый профессиональный контракт и диплом бухгалтера. Тогдашний тренер «Ле-Мана» Марк Вестерлопп рассказывал, что Дидье потребовалось четыре года, чтобы привыкнуть к ежедневным тренировкам и играм каждую неделю.

В 2002 году Дидье переходит в «Генгам» из Лиги 1, где в тандеме с Флораном Малуда становится одним из открытий французской лиги. Дрогба запустил блистательную карьеру с множеством личных и командных наград. Финал Кубка УЕФА с «Марселем», четыре золота в АПЛ и 104 мяча в «Челси», баснословные деньги в Китае и Турции. В национальной сборной Дрогба был чуть скромнее. При нем «слоны» дважды становились вторыми на Кубке африканских наций — в 2006 и 2012. В 2017 году ивуариец завершил футбольное путешествие и стал послом лондонского «Челси».

Дадо Пршо

Автомеханик. Финалист Лиги чемпионов

В начале нулевых хорватское нападение обходилось без Манджукича и Крамарича, а главной ударной силой «шашечых» был верзила из «Монако» Дадо Пршо. В 29 лет 195-сантиметровый форвард рубился в финале Лиги чемпионов с «Порту» Жозе Моуриньо. Матч в Гельзенкирхене монегаски проиграли, но для Пршо сам выход на поле уже был победой. За восемь лет до этого момента парень работал автомехаником на французских окраинах.



Reuters

Дадо начал заниматься футболом в конце семидесятых в детской команде «Багат», но спустя два года перешел в академию профессионального футбольного клуба «Задар». И там форвард долго не задержался. В 12 лет к нему обратились скауты академии сплитского «Хайдука», который являлся одним из крупнейших клубов на территории Югославии. За шесть лет Пршо прошел все ступеньки школы, но тренеры не видели в медлительном страйкере большого потенциала. К тому же у Дадо был очень своенравный характер. Руководство решило продать форварда. В те годы Югославию штормило, вооруженные конфликты и экономический кризис не способствовали процветанию футбола. Одним из немногих клубов, интересующихся хорватом, была скромная «Пазинка» из второго дивизиона. Став известным, Миладин (полное имя форварда) без энтузиазма вспоминал тот жизненный период. Во время выездных матчей футболистам «Пазинки» пришлось увидеть разрушенные города и много убитых людей.

Семья решила уехать во Францию, так Дадо поневоле закончил с профессиональным футболом. На новом месте хорват прибился к «Руану», типичному резиденту третьей французской лиги. В компании со сбитыми летчиками и футболистами-любителями нападающий провел три года. За все время он появился на поле только десять раз и забил один мяч. Боссы резонно указали ему на дверь. Предложений было ждать неоткуда, о хорвате никто не знал. Родители посоветовали парню найти работу, так он устроился в автомастерскую недалеко от дома. Днем он орудовал разводным ключом, а с заходом солнца плелся в бар, где вместе с коллегами прогонял тоску крепким алкоголем. Чтобы не потерять в себе футбол, хорват выступал за любительский клуб «Сан-Рафаэль».

В те годы он встретил свою будущую жену, которая вернула Дадо уверенность в своих силах. Бросив посиделки после работы, парень забил 8 мячей в 30 матчах. В 1996 году тренер «Монако» Жан Тиган заприметил высоченного форварда, предложив никому не известному страйкеру профессиональный контракт. Проведя год в молодежке «монегасков», он уехал в «Аяччо», где за два сезона забил 21 гол. Только в 25 лет Пршо смог дебютировать в основе княжеского клуба. В 2004 году Дадо вместе с клубом дошел до финала Лиги чемпионов. Рядом с молодым Эвра, звездным Морьентесом и Людовиком Жюли Пршо не потерялся, став козырем коллектива Дидье Дешама. Летом того же года Пршо уехал в шотландский «Рейнджерс», где закончил футбольную карьеру в 32 года.

Евгений Шикавка

Мерчендайзер. Лучший бомбардир чемпионата Беларуси

Пару лет назад Денис Шунто говорил, что Евгений Шикавка — лучший нападающий в Беларуси. Слова экс-босса «Крумкачоў» подняли на смех. И вправду, по голам Шик был весьма средним нападающим, но желания парню явно было не занимать. Тандем Иванов — Шикавка болельщики называли зеркалом клуба, оба прошли академии топ-клубов, но оказались не востребованы. С «воронами» парни возмужали, став ударной силой самого рок-н-ролльного клуба страны.

В 2011 году Женя с молодежкой БАТЭ выиграл молодежное первенство, но не смог пробиться в основу борисовчан. Как и многие дублеры, он изредка тренировался с главной командой. Успех вскружил голову, многие игроки снизили к себе требования, чем разозлили тренерский штаб. После очередного поражения почти все футболисты 1992 года рождения были отчислены из команды. Под пресс попал и Шикавка. Первый вариант не забить на спорт подкинули в «Граните». Микашевичи подтягивали молодняк, не заигравший в топ-клубах. После нескольких тренировок главком «Гранита» Валерий Бохно согласился взять Шикавку. Осталось только подписать контракт, но никаких бумаг до конца трансферного окна нападающий так и не увидел. В этот момент ему позвонил главный тренер «Полоцка» Александр Трайдук, предложивший перебраться в команду без просмотра. Вечером Шикавка уже мчал из Микашевичей в Витебскую область. За полочан страйкер отыграл всего девять матчей и покинул клуб, не дождавшись конца чемпионата.



Фото: ФК «Слуцк»

Евгений вернулся в Минск и долго не мог найти себя в футболе. В 2014 году Юрий Пунтус приглашал в «Славию», но в 12 встречах форварда не отличился ни разу. Только-только окрепшие «вороны» рубились во Второй лиге и позвали нападающего к себе.

В низшелиговом футболе всегда крутятся маленькие деньги, а в Беларуси тем более. Благодаря маме нападающий стал трудиться мерчендайзером в магазине. 5−6 часов в день он расставлял товары по полкам, понимая, что тренироваться нужно еще усерднее. В интервью парень рассказывал, как сачковал на работе и однажды разбил бутылку коньяка. Выплачивать не пришлось, коллеги списали товар как бракованный.

Параллельно с занятостью мерчендайзера Женя работал в фирме брата. Собирал кухни, мебель и стационарные перегородки, с двух работ и футбола денег хватало.

Подработки закончились в 2015 году, когда «Крумкачы» стали сенсацией белорусского футбола. Команда Олега Дулуба поднялась в элитный дивизион. Появилась зарплата и премиальные. Впрочем, с финансами в клубе Шунто почти всегда было неоднозначно. Год назад «пернатых» конкретно подкосило безденежье. Не хватало даже на аренду тренировочных полей. Шикавка устал ждать обещанных выплат и перешел в «Слуцк». В прошлом сезоне форвард притирался к товарищам, сделав 3+2. Зато в этом году парня не остановить: 11 точных ударов и заявка в сборную Беларуси на матчи Лиги Наций.

Иван Маевский

Рабочий метизного завода. Игрок сборной Беларуси

Будущий полузащитник сборной Беларуси вырос в семье военного. Отец служил в Советской армии, которая отправила его в Магдебург. В 1988 году родился Иван. Спустя полтора года семейство переехало в Речицу, в провинциальном городке прошла вся юность Маевского.

Иван неплохо учился в школе и после уроков мог часок попинать мяч с друзьями. В 17 лет парень развозил ящики с колбасами на местном рынке и прятался, увидев знакомых. Зарабатывал около 200 долларов и ходил к репетиторам, ведь не за горами было поступление в БГТУ на факультет лесного хозяйства. Правда, в столичный вуз парень не прошел на желаемый бюджет, поэтому отправился в Гомель на смежную специальность. Заочно учился на инженера лесного хозяйства, в будние дни работал на рынке, а по выходным для души и тела поигрывал в футбол со знакомыми. Одним из них оказался рабочий метизного завода, подстрекавший Маевского сменить работу. 300 долларов — зарплата внушительнее, но и ответственности прибавилось. Несколько месяцев работал посменно и упаковывал коробки гвоздей на поддоны. В целом, неплохо, но хотелось большего.



Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

Друзья посоветовали попробовать заиграть в калинковичской «Вертикали» — полупрофессиональной команде из отечественного минора. Там было пиво и поигравшие футболисты, видевшие в Маевском задатки большого футболиста. Один из них дал номер Юрия Пунтуса. Тренер позвал опорника в «МТЗ-РИПО», игравшего в Высшей лиге.

В 20 лет речицкий парень оказался в дубле столичной команды. Потом был контракт на 500 долларов в месяц и скорый крах команды. В 2012 Маевского подобрал «Минск», команда посильнее, но не настолько, чтобы из нее вызывали в сборную. С «горожанами» Маевскикй победил в Кубке Беларуси и неожиданно для всех поехал в польскую «Завишу». Оттуда он получил приглашение в националку. 27-летний полузащитник дебютировал в отборочном цикле на Евро-2016 в матче против сборной Македонии, а сейчас является ключевым игроком сборной Беларуси.