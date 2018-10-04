Беларусь объявила персонами нон грата двух иностранных шпионов, сообщил председатель КГБ республики Валерий Вакульчик, передает «МИР 24».

Глава ведомства не уточнил, гражданами какой страны они являются. Вместе с тем Вакульчик рассказал, что шпиона Шаройко могут помиловать. Сейчас этот вопрос рассматривается. Решение будет принимать комиссия по помилованию.

«Вопросы, касающиеся шпионской деятельности, связаны и с внешней политикой, с отношениями между государствами. И по поводу Шаройко, если бы не было соответствующей информации с Украины, мы тоже об этом не сказали бы», – говорит глава КГБ.