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Беларусь объявила персонами нон грата двух иностранных шпионов

05.10.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Беларусь объявила персонами нон грата двух иностранных шпионов, сообщил председатель КГБ республики Валерий Вакульчик, передает «МИР 24».

Глава ведомства не уточнил, гражданами какой страны они являются. Вместе с тем Вакульчик рассказал, что шпиона Шаройко могут помиловать. Сейчас этот вопрос рассматривается. Решение будет принимать комиссия по помилованию.

«Вопросы, касающиеся шпионской деятельности, связаны и с внешней политикой, с отношениями между государствами. И по поводу Шаройко, если бы не было соответствующей информации с Украины, мы тоже об этом не сказали бы», – говорит глава КГБ.

Украинский журналист был задержан в прошлом году по подозрению в шпионаже. Его вина доказана. Сейчас Шаройко отбывает наказание.



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Также в КГБ республики сообщили, что шпион Шаройко может быть помилован, который был задержан в прошлом году и сейчас отбывает наказание.
 
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