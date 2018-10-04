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Случчанка выиграла турнир по модельному фитнесу

05.10.2018 — Разное | Слуцк Город  
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Случчанка выиграла турнир по модельному фитнесу

Екатерина Климкович живет в Слуцке, растит двоих детей и хвалит свою генетику. Говорит, после родов восстанавливалась чуть ли не за пару месяцев. Будучи профессиональным тяжелоатлетом, ее папа проводил много времени в тренажерном зале. Девочка росла там и, когда подросла, не забросила спорт. Правда, без переборов. Ее «самая лайтовая» категория фитнеса не предполагает большого количества мышц. Екатерине нравится. Говорит, важно сохранить женственность.

— Я участвовала в открытом республиканском турнире по пауэрлифтингу и модел-фит, модельный фитнес то есть. Модельный фитнес и фитнес-бикини — истории совершенно разные, — рассказывает Екатерина. — В общем и целом все категории про структурированное тело. На сцену выходит подтянутая девочка — судьи ее оценивают.

Однако модельный фитнес — самая легкая по части мышц категория. Их минимум. Именно что подтянутая девочка в представлении большинства. Далее идет фитнес-бикини. Девочки уже более мышечные с очерченным прессом, за который в модельном фитнесе снимают баллы. Потом идет боди-фитнес. Мышц больше, чем в бикини, просматривается их сепарация, в принципе, образ погрубее, но это еще не культуризм. Культуризм и бодибилдинг — ну вы понимаете. Есть люди, которые характеризуют эти категории словами «машины» или «звери». Я примерно такого же мнения.

Случчанка выиграла турнир по модельному фитнесу

Выбрала модел-фит исходя из простого расчета. Мне с этим телом не только выступать, но и жить. Если раскачаться, будет не очень красиво. Мне так видится женская привлекательность. Нравится бодибилдинг, только когда речь идет о соревновательном мужском бодибилдинге. Но в жизни, для девочек… Нет.

Сейчас я шью себе платье на Кубок мира. Делаю фотки, сравниваю их. Стою с опущенными плечами — девочка девочкой. Подняла плечи, расправила широчайшие мышцы спины — спортсменка. Это золотая середина, она мне нравится. Я могу заниматься спортом, сохраняя женственность. А если ты соревнуешься в боди-фитнесе, как ни пытайся, мышцы не спрячешь.

Папа Екатерины — чемпион мира по тяжелой атлетике, неоднократный призер чемпионатов Европы, который даже сейчас периодически выезжает на ветеранские соревнования.

Случчанка выиграла турнир по модельному фитнесу

— В зале он с ранних лет, когда еще меня не планировалось. Естественно, мое детство прошло там, — говорит она. — Папа какое-то время совмещал тяжелую атлетику с бодибилдингом. Потом стал тренером. Пока не вышла замуж, я активно посещала зал. Потом дважды родила. Так что походы на спорт стали более редкими. С детьми это сложнее. Но я пытаюсь совмещать. Моему младшему полтора года, мы вместе зарядку делаем. Если я вдруг забыла или закопалась, он приносит гимнастический коврик сам.

Случчанка выиграла турнир по модельному фитнесу

Моему старшему ребенку девять лет. У меня хорошая генетика, я быстро восстанавливаюсь после родов. Кубок мира по модельному фитнесу будет проходить в Беларуси, в Пружанах. 27 октября. Будут деньги — съезжу. Все-таки я в декретном. А на пособие не особо разгонишься. Хотя спортпит я не употребляю, а форма у меня, несмотря на редкие походы в зал, держится. Вообще, я бухгалтер в школе. Тренируюсь там же в зале. В принципе, оборудования хватает. Разве что мне не хватает чего-нибудь на внутреннюю и внешнюю поверхность бедра. Но я пока справляюсь.

Onliner

 
 
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«Мне с этим телом не только выступать, но и жить». Мама двоих детей выиграла турнир по модельному фитнесу.
 
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