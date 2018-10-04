Нобелевскую премию мира присудили борцам с сексуальным насилием

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Лауреатами стали врач из Конго и иракская правозащитница.

Норвежский Нобелевский комитет назвал лауреатов Нобелевской премии мира за 2018 год. Ее «за усилия в деле прекращения сексуального насилия как орудия войны и вооруженных конфликтов» получили Денис Муквеге и Надя Мурад Басе Таха, пишет РБК .

Надя Мурад — представительница езидского меньшинства в Ираке – провела несколько месяцев в сексуальном рабстве у боевиков ИГ. В отличие от многих жертв сексуального насилия на Востоке, Надя «выказала необыкновенную храбрость, рассказывая о своих страданиях и выступая от имени других жертв», говорится в сообщении комитета.

Денис Муквеге во время гражданской войны в Конго в 1998–2002 годах помогал ставшим жертвами насилия женщинам.



Всего на премию мира в этом году претендовали более 300 кандидатов. По неофициальной информации, среди номинантов были режиссер из Украины Олег Сенцов. В 2015 году его приговорили к 20 годам колонии строгого режима за подготовку теракта. В мае этого года он объявлял голодовку, требуя отпустить всех удерживаемых в России украинских граждан.

Кроме того, среди претендентов на премию мира числился президент США Дональд Трамп. Одним из вероятных кандидатов журнал Time называл также президента Южной Кореи Мун Чже Ина, лидера каталонских сепаратистов Карлеса Пучдемона, папу римского Франциска и Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев.