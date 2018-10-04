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Хочу быть учителем. Как школьники Случчины осваивают профессию

05.10.2018 — Разное | Слуцк Город  
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Хочу быть учителем. Как школьники Случчины осваивают профессию

Греская средняя школа — одна из пяти в области, имеющих статус школы-лаборатории. В учителя здесь готовятся с пятого класса. При этом только каждый четвертый ученик педклассов признается: пришел сюда с твердым намерением стать преподавателем. Ради чего в школу-лабораторию поступают остальные и как здесь меняется их жизнь, накануне Дня учителя выясняли корреспонденты МЛЫН.BY.

От Слуцка до Греска — 22,5 километра. Еще в начале 1920-х годов он был райцентром, сегодня Греск — рядовой, хотя и достаточно большой агрогородок. Здешняя школа — одна из старейших в области. Буквально через месяц она отметит свое 155-летие. Сегодня в ней обучается свыше 200 детей, более 70-ти из них ежедневно подвозит до учреждения образования новенький школьный автобус. А еще 16 учеников, которые приехали в Греск из отдаленных населенных пунктов, живут в интернате при школе. Среди них десятиклассница Анна Шахно из агрогородка Подлесье.

Хочу быть учителем. Как школьники Случчины осваивают профессию

— Здесь преподают историю на углубленном уровне, а этот предмет — мой любимый, — признается девушка. — Собираюсь поступать в педуниверситет имени Максима Танка. Хочу стать учителем истории. Некоторые считают это скучно, но они ошибаются. Я хочу показать детям, что история может быть очень интересной и увлекательной.

Анна из учительской семьи: мама работает учителем-дефектологом, тетя — учителем начальных классов, а мамина двоюродная сестра преподает физику. Прошлой зимой девушка приезжала с родителями в школу-лабораторию ознакомиться с условиями учебы и проживания — иногородним здесь положен интернат. Сейчас Анна делит комнату с еще двумя девочками. Говорит, здесь есть все необходимое: письменные столы, шкафы, тумбочки. На этаже — комната самоподготовки и отдыха, кухня и санузел.

Хочу быть учителем. Как школьники Случчины осваивают профессию

— Тяжело без родителей? — интересуюсь у Ани.

— Я уже привыкла, — признается она. — С детства в разъездах — то в санатории, то еще где. А каждые выходные папа забирает меня домой, он до сих пор переживает, что я живу не дома. Мама к этому отнеслась проще. Сказала: «Будет своеобразная подготовка к студенческой жизни». Вообще думать о том, тяжело или нет, мне сейчас некогда. Меньше 7 уроков в день обычно не бывает. Очень много времени занимает подготовка к занятиям. Чтобы сэкономить время, мы с ребятами из общежития даже готовим вместе — на общий стол. Нас хоть и кормят бесплатно четыре раза в день, но последний прием пищи в 5 вечера. К 10 вечера успеваем проголодаться. Как только сделаем уроки, собираемся вместе на кухне и начинаем греметь кастрюлями.

Хочу быть учителем. Как школьники Случчины осваивают профессию

По стопам родителей-учителей пошел и ученик выпускного класса Стефан Салтавец. Его мама — преподаватель по классу баяна в музыкальной школе, папа здесь ведет художественное искусство. Отцу мальчика, Александру Салтавцу, в свое время было присвоено звание «Человек года Минщины», он организовал более 20 персональных выставок, в том числе за рубежом. Школу, в которой сейчас учится Стефан, оканчивали и его родители.

Хочу быть учителем. Как школьники Случчины осваивают профессию

— Они хоть и педагоги, но не склоняли меня к этой профессии, — подчеркивает одиннадцатиклассник. — Я сам выбрал. Считаю, учить детей — достойная профессия. С вузом еще не определился, но то, что моя жизнь будет связана с физикой и математикой, — однозначно.

Стефан проводил уроки по этим предметам уже во многих классах Греской школы. Даже для девятиклассников давал мастер-класс.

Хочу быть учителем. Как школьники Случчины осваивают профессию

— У нас был урок закрепления, попросила Стефана показать разные способы решения одной и той же задачи, — рассказывает учитель физики Марина Макшицкая. — После занятий он подошел ко мне и говорит: за те 15 минут у доски в роли учителя страшно переволновался. Спросил: «Как вы работаете 45 минут?». Но, надо сказать, видя профессию изнутри, дети влюбляются в нее. У меня были две девочки, которые пришли в педагогический класс, чтобы углубить свои знания по определенным предметам, но в итоге обе поступили в вуз на педагогические специальности.

В Греской школе учителем физики Марина Макшицкая отработала почти 30 лет, выпустила не один педагогический класс.

— Поначалу только человек 5 из 20 твердо настроены быть учителями. Остальные отвечают, что в педкласс пришли за знаниями. Но после окончания 11-го класса уже многие мечтают стать педагогами, — замечает она.

Марина Макшицкая уверяет: за два года учебы в педклассе дети меняются колоссально. Перестают шуметь на уроках, стараются внимательно слушать учителя — ставят себя на его место.

— Могут спросить: «Как вы себя чувствуете? Вот Ольга Степановна на предыдущем уроке была какая-то бледная, расстроенная. Может, приболела? Мы старались отвечать так, чтобы ее обрадовать», — рассказывает учитель. — Мои нынешние десятиклассники уже попробовали себя в качестве организаторов, проводили в младших классах Дни здоровья. Так теперь дети из начальных классов обращаются к ребятам из педагогического за советом, просят помочь с той же математикой. Вы бы видели, как старшеклассники при этом гордятся собой! Просят, чтобы на День самоуправления их отправили в тот или иной класс. Говорят: «Там мои детки!».

Хочу быть учителем. Как школьники Случчины осваивают профессию

— С 1991 года мы стали сотрудничать с Белорусским государственным университетом имени Максима Танка, — рассказывает директор школы Наталья Артюхович. — Тогда же в нашей школе появились и первые педагогические классы. Они просуществовали до 2008 года. За это время путевку в жизнь мы дали 344 их выпускникам, 230 из которых в итоге выбрали педагогические специальности. Около 90 выпускников работают в системе образования Слуцкого района, в том числе начальник управления по образованию, спорту и туризму Андрей Неделько.

Затем на 7 лет подготовка будущих учителей приостановилась — до 2015 года, когда педагогические классы стали массово появляться во многих школах страны. Сегодня в таких классах Греской школы обучаются 35 человек, 16 из них специально приехали сюда из других населенных пунктов.

Дополнительно:

Греская средняя школа участвует в республиканском экспериментальном проекте, где школьники знакомятся с профессией педагога начиная с 5-го класса. Программу для них разрабатывают в БГПУ имени Максима Танка. Результаты проекта уже впечатляют: 60% выпускников педклассов поступают в вузы на педагогические специальности.

Подавляющее большинство учителей Греской школы — ее бывшие выпускники. Здесь работают 28 педагогов, 86% имеют первую и высшую категории. В прошлом году школа выдала 6 целевых направлений абитуриентам, в этом — 4.

В текущем учебном году учащиеся педагогических классов обучаются по трем профилям: физико-математическому, истории Беларуси и белорусскому (русскому) языку, химии. В конце каждого учебного года проводится анкетирование детей и их родителей, выясняется, какой профиль они выбирают для изучения с нового учебного года.

Юлия Брожина
Фото Светланы Курейчик
МЛЫН.BY

 
 
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Греская средняя школа — одна из пяти в области, имеющих статус школы-лаборатории. В учителя здесь готовятся с пятого класса. При этом только каждый четвертый...
 
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